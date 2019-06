No es exactamente un hotel, es una casa rural o quizá un albergue... lo que sí es, sin duda, es un alojamiento de lo más original porque, no sólo dormirás en una barrica que lo fue un día de vino, sino que además lo harás viendo caer el sol sobre el Rhin, en el corazón de la selva negra, en medio de un viñedo... y con cesta de vino y queso como bienvenida.

Este peculiar lugar está en Alemania, en Sasbachwalden, un pueblo de la famosa Selva Negra ubicado en la ladera occidental del monte Hornisgrinde, el más alto de todo este inmenso bosque de árboles centenarios salpicado de lagos; es un viñedo que viene funcionando como tal desde hace más de un siglo

y, como alojamiento fuera de lo común, desde hace muy pocos años.

Es un alojamiento peculiar porque tiene algo de turismo rural por su ubicación y por el estilo familiar que lo regenta -no en vano se trata de la misma familia que dirige el viñedo desde hace más de un siglo traspasando su saber de padres a hijos-, un toque de albergue porque en las barricas impera la sencillez pero no deja de ser un buen hotel en cuanto a que todas están climatizadas y pueden ocuparse incluso en el nevado invierno alemán.

La experiencia del tiempo cálido al frío en este destino y sus barricas es radicalmente distinta, con buen tiempo disfrutarás de una deliciosa puesta de sol sobre el Rhin mientras que en invierno tendrás que caminar sobre la nieve para llegar a tu habitación, a tu barrica, que estará igualmente cubierta por un manto blanco.

Claro que, por muy apetecible, romántico e incluso divertido que pueda parecer dormir en antiguas barricas de vino, no vas a viajar a Alemania sólo para eso... lo harás para cononcer uno de los bosques más famosos del mundo, el que late en el corazón de Europa y que esconde además tesoros que merecen una visita; Schlafen im Weinfass -nombre de este particular alojamento que, en alemán, significa exactamente 'dormir en un barril de vino'- está integrado en una reconocida zona vinícola alemana en la que podrás catar estupendos caldos, la gastronomía local no te dejará tampoco indiferente; podrás hacer senderismo, rutas en bicicleta o incluso sobre esquís en invierno; y, para terminar de darte el gusto en este viaje, podrás visitar alguno de los balnearios de la zona.

Si te seduce la idea de pasear la Selva Negra, Schlafen im Weinfass te ofrece la posibilidad de hacerlo culminando tu estancia con un alojamiento de lo más original ¿te animas a dormir en un barril de vino?