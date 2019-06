Diviértete en el nuevo Click Art Museum

Un nuevo museo acaba de abrir sus puertas Chennai, en la India. Y no es un museo como cualquier otro. De hecho, en este museo el protagonista vas a ser tú. A la mayoría de los museos no les gusta que sus visitantes hagan fotos, y esto aquí es justamente al contrario. Aquí, te animan a interactuar y a divertirte con las obras de arte, haciendo tantas fotos como quieras. Y viendo de qué va este museo te aseguramos que no vas a parar, así que no te olvides de tu teléfono móvil o de tu cámara de fotos si decides visitar el nuevo Click Art Museum.

Te lo vas a pasar a lo grande haciendo selfies a destajo y disfrutando como nunca del arte, pero del arte interactivo, porque este museo es un museo de arte interactivo en 3D de lo más simpático. Una forma de arte que se conoce técnicamente como Tompe-l'oeil en francés, y que significa "engañar al ojo.” Arte óptico o en 3D, un arte visual que nació en el Siglo XVII en Francia, pero del que ya teníamos noticias en algunas de las ciudades de la antigüedad, como es el caso de Roma.

Todo lo que se exhibe en el Click Art Museum, se puede ver en tres dimensiones, de manera que, cada obra se completa cuando el que la ve, entra a formar parte del cuadro que se exhibe. Dicho así suena un poco lioso, pero no lo es y lo vas a entender rápidamente.

El artista indio AP Shreethar es el creador de este divertido museo 3D interactivo en Chennai, y todos sus trabajos tienen la misma temática: la ilusión óptica. Para crear su obra se ha basado en una antigua técnica pictórica que juega con la luz y la perspectiva para intensificar la realidad y mostrar planos de dos dimensiones que parecen de tres.

Las 24 piezas de arte de este museo las ha pintado directamente en la pared y tienes que pararte en las marcas del suelo delante de ellas con el fin de pasar a formar parte de las pinturas. Algunas de las escenas de las que puedes formar parte son Bruce Lee dando una patada que se sale del cuadro, recibir de la mano de Adán la manzana de Eva, torear un toro, que te haga un selfie un gran mono, que la famosa Mona Lisa te ofrezca un café, o incluso podrás navegar por Venecia en una góndola gigante. En este Museo todo es posible y te lo vas a pasar en grande.

El museo cuenta además con algunos elementos físicos para que grandes y pequeños puedan interactuar con las pinturas. Sobre su obra, el autor ha dicho: “En este museo cada obra se completa cuando el espectador entra en el cuadro”. En el mundo hay unos 42 museos de este tipo repartidos en 12 países, pero este es el primero de India.

The Click Art Museum está ubicado en Injambakkam en las afueras de la ciudad en el camino de la costa, en Chennai, una de las ciudades más grandes del país, capital de Tamil Nadu, un estado del sur de la India. Y es un centro único con una muestra de arte en 3-D y de arte basado en las ilusiones ópticas, interesante e interactivo. No podrás dejar de jugar y divertirte con todos los cuadros.

La visita comienza con un breve recorrido en el que te darán una breve descripción del museo, y te mostrarán las pinturas con truco. Y te darán también un pequeño tutorial sobre cómo colocarte para sacar el máximo partido a las ilusiones ópticas. Así que ya lo sabes, si te apetece formar parte de esta exposición, no olvides llevar contigo el móvil o la cámara de fotos y pon rumbo a la India.