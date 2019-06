Diversión bajo la cúpula del bosque de Québec

Saguenay–Lac-Saint-Jean es la región que comprende el corazón de la provincia canadiense de Québec. Es uno de los destinos preferidos por los amantes del senderismo y del disfrute en plena naturaleza, ya que no solo cuenta con muchísimos kilómetros de caminos y veredas para descubrir, sino que estas se encuentran enmarcadas en bosques gigantescos cuya extensión no la cubre la vista. Aquí se ha creado una zona muy especial: un parque de aventuras en el que disfrutar en familia de lo mejor de la naturaleza y pasarlo como nunca. Se trata del Parc Aventures Cap Jaseux, que desde 2001 se encarga de crear todo tipo de actividades lúdicas en las 200 hectáreas que cubre de pleno bosque. El objetivo: hacer del ecoturismo algo más que unas vacaciones sostenibles y convertirlas en algo único y sin igual. Disfrutar de paseos en kayak en los ríos y lagos de la zona, subir montañas gracias a una vía 'ferrata', andar por todo tipo de caminos y vericuetos... Pero lo mejor se encuentra a ocho metros del suelo. Hay todo tipo de actividades que se encuentran en los árboles y entre ellos; saltos, tirolinas, caminos y puentes colgantes... Y lo mejor: Le Dôme, una habitación de hotel única, situada en la copa de un árbol y que carece de paredes. En su lugar, una carpa transparente esférica (de ahí su nombre) y con un aspecto futurista que permite disfrutar de 360 grados de vistas siempre a buen resguardo. Además, hay auténticas casas completas en los árboles, a las que se sube con unas escaleras de madera y que se sujetan con gruesos pilares también de madera de árboles de la región. Y, si se desea algo más convencional, qué mejor que un camping rústico o una caravana... Situado al norte del fiordo de Saguenay, el parque distingue tres tipos de 'forfait', dependiendo de si se van a realizar actividades acuáticas o no, así como las que comprenden los árboles. Todas merecen mucho la pena, especialmente en familia, ya que todas se han adaptado tanto a adultos como a los más pequeños.