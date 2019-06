Discover Thainess la propuesta Thai en Fitur

Viajar a Tailandia nos sugiere días de playa y noches de amor y diversión. Es posible que además nos de por hacer un poco de turismo, y nos demos una vuelta por alguna aldea, visitemos un templo cercano o algún mercado flotante local, o incluso, si somos aventureros, probemos algún plato de comida en un puesto callejero. Pero este exótico destino tiene mucho más, en realidad, es un gran país desconocido. Tailandia aterriza en Fitur para que vayamos más allá y podamos descubrir el país como nunca antes lo hemos hecho. Una manera diferentes de vivir la verdadera esencia de la belleza Thai y de su cultura. Se presenta en esta edición "Discover Thainess" Doce meses y doce festividades que nos llevarán a varios puntos del país. Los tailandeses y su hospitalidad se han dado a conocer en el mundo gracias a sus sonrisas, es su identidad nacional, su forma de ser con ellos mismos y con los demás. Saludan y sonríen. Discover Thainess es el comienzo de un viaje al espíritu de Tailandia y a la manera en que su gente celebra cada mes, con desfiles, tradiciones y actividades. En enero Sawasdee, una bienvenida tradicional, un saludo y una sonrisa. En febrero, el mes del amor, se festeja junto con China el Año Nuevo Lunar. Tailandia y China lo celebrarán conjuntamente con espectaculares espéctaculos chinos y numerosos festivales en el corazón del barrio chino de Bangkok. Marzo es el mes del temido Festival Muay Thai, un arte marcial en el que todo el cuerpo sirve como arma frente al rival. Lo que hace único a este tipo de combate es el ritual que conlleva. La fé, el orgullo y el repeto van de la mano en la ceremonia Wai Kru, un ritual sagrado en el que los combatientes muestran su respeto al Maestro Muay. Este año se celebrará una gran ceremonia de Wai Kru en el Histórico Parque Ayutthaya, con luchadores que llegarán de varias partes del mundo. Abril es el mes del año nuevo tailandés. El Festival Songkran que incluye la costumbre de mojarse con agua. Más que mojarse tirarse agua. La esencia del Año Nuevo tailandés no es solo tirarse agua, es celebrar y reunirse en familia. En las casas se intercambian deseos y en los templos hay ceremonias solemnes. En Songkram el agua no solo nos refresca, sino que, simboliza la alegría de las comunidades donde se vive en paz y armonía. En mayo llega el Festival de Música de Tailandia. Hua Hin recibirá a artistas internacionales y locales que compartirán escenario en uno de los espéctaculos más cañeros. El mejor ambiente con el telón de fondo de uno de los mejores destinos de playa de Tailandia. Junio es el mes de las rebajas. Tailandia es uno de los mejores destinos de compras en el mundo. Las mejores marcas a precios asequibles en las mejores tiendas de todas las ciudades del país. Desde Bangkok a Pattaya, pasando por Chiang Mai, Phuket, Udon Thani o Hat Yai. Seguro que tendrás que comprar otra maleta para la vuelta. En julio arranca el Festival de Música AEC Folk en el que participarán más de 40 países con sus instrumentos tradicionales. En agosto se celebra el Queen of Silk Festival. La seda tailandesa es conocida por su belleza y su delicada textura. Diseñadores de todo el mundo buscan este tejido tan especial en el lugar de origen donde se produce, se teje y se tiñe este tejido con técnicas ancestrales. Septiembre es el mes clave para los amantes de la buena gastronomía. Los mejores sabores, productos, texturas y especias se darán cita en el Festival Internacional de Comida Tailandesa en Phuket. Chefs nacionales e internacionales acuden a esta cita tan especial donde habrá demostraciones y catas. En octubre se celebra el TTT Thailand Time Trial. La bicicleta se ha convertido en uno de los deportes más populares del país. Los amantes de este deporte conocen bien las rutas de montaña del norte de Tailandia. La contrarreloj en se celebrará en la provincia de Chiang Mai Lamphun. Noviembre es el tiempo del Festival Loi Krathong una celebración tailandesa con más de siete siglos de antigüedad. En la luna llena de noviembre se da gracias a la diosa Ganga, el vínculo entre la vida tradicional tailandesa y el río, llena de linternas flotantes las aguas en la Ceremonia de las Linternas. Una vez más en noviembre de 2015 esta ceremonia se celebrará en el río Chao Phraya. Y en diciembre melodías reales. El Rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej es conocido también por sus composiciones musicales de jazz. En el día de su cumpleaños ¿Qué tal una noche a orillas del río escuchando música? Un concierto muy especial en las terrazas o orillas del Chao Phraya.