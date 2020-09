Destinos perfectos para viajar en familia para 2021

Este año 2020 está siendo bastante complicado a la hora de viajar. Hemos apostado por el Turismo de Interior, teniendo una oportunidad absolutamente perfecta para redescubrir España. Aun así, tenemos ganas de que toda esta situación de la COVID-19 termine cuanto antes para disfrutar de unas vacaciones como las que recordamos.

Es evidente que, si todo marcha a las mil maravillas, el próximo año 2021 podría ser el idóneo para poder regresar a la normalidad. Si estás pensando en viajar en familia, te vamos a proponer una serie de destinos que, seguro, no vas a poder rechazar. ¡Vas a disfrutar como nunca!

Para amantes de la naturaleza

Después de haber pasado muchos meses encerrados en casa, una opción factible sería disfrutar de paisajes, realizar aventuras de ensueño y, por supuesto, estar en contacto directo con la naturaleza. Por ese mismo motivo, te proponemos una ruta en autocaravana por el Norte de España. Es una opción ideal para disfrutar en familia ya que tiene ríos, lagos, playas, una gastronomía espectacular, montañas… Además, en Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria los más pequeños podrán bañarse en playas desiertas, pasear por bosques, descender ríos con canoas ¡y hasta ver osos!

En cuanto al ámbito internacional, tenemos una opción de ensueño. Podrás visitar Tanzania, donde la familia al completo podrá adentrarse en una aventura salvaje en África. Además, allí se encuentran los mejores parques naturales de todo el continente, como son los de Ngorongoro y, por supuesto, Serengueti. Los más peques (y no tan peques) verán elefantes, jirafas, leopardos, búfalos y demás animales. ¡Estamos seguros de que no olvidarás este viaje!

Viajes en familia | Pxhere

¿Estáis buscando un “todo incluido”?

Tampoco es una mala opción, ni mucho menos. Para destino nacional, podemos encontrar muchos lugares perfectos. Desde Palma de Mallorca hasta Huelva pasando por Benidorm. ¡Entre otros! Sea como sea, te recomendamos que encuentres un lugar donde la playa y la montaña vayan de la mano, para que así tengas muchas más experiencias en tu viaje. Después de un año muy duro, el hecho de disfrutar de un “todo incluido” hace que nos relajemos como nunca y, sobre todo, disfrutemos mucho con toda la familia.

Como destino internacional, un buen ejemplo lo podemos encontrar en Tailandia. Más concretamente Koh Samui, uno de los destinos que se han puesto más de moda. Es un país donde el lujo no es tan caro, y un ejemplo lo vemos en hoteles como el Manathai Koh Samui o, incluso, el Four Seaons Koh Samui, puesto que los encontraréis a precios bastante asequibles. En este rincón del mundo disfrutaréis de playas paradisiacas, parques temáticos, santuarios de elefantes, selva, jardines, santuarios de elefantes ¡y muchas cosas más! Como verás, la opción perfecta es mezclar la playa con la montaña.

Viajes en familia | Pxhere

¿Dónde ir con hijos pequeños?

Una grandísima opción en España es viajar hasta las Islas Canarias. Tienen un clima absolutamente perfecto y, por si fuera poco, cuentan con maravillosas infraestructuras para disfrutar de unas merecidas vacaciones con nuestros bebés. Podréis disfrutar de una diversidad de paisajes de ensueño, desde bosques prehistóricos hasta playas ¡pasando por el Teide! Desde luego que encontrarás muchas actividades para disfrutar en familia.

Un destino similar al nacional pero sin viajar lejos de España es el Algarve portugués. Si queremos viajar con bebés es una buena opción, ya que tiene muchas alternativas en cuanto a ocio para los niños pero también para los padres. Además, tiene unas playas espectaculares. De este lugar, cabe destacar destinos aún más tranquilos como Carvoeiro, Vilamoura y, por supuesto, Quarteira.

Viajes en familia | Pxhere

Parques temáticos siempre son una opción

Una opción es viajar hasta la Costa Dorada catalana. Allí podréis disfrutar de Port Aventura World pero, además, también tendréis la oportunidad de poder pisar la playa y vivir grandes aventuras en la montaña. Podéis dormitar en esta preciosa ciudad romana o, si lo preferís, podéis dormir en el PortAventura Hotel Caribe o, incluso, el Hotel PortAventura. ¡Cualquiera de las dos opciones es buena!

Si queréis viajar al extranjero, es obvia nuestra opción: Orlando, Florida. Podrás disfrutar del Magic Kingdom de Disney, siendo este el parque temático más visitado de todo el planeta. No solamente disfrutan los niños, sino también los adultos. Otro de los parques de los que puedes disfrutar son el Universal Studios Florida, Island of Adventure, Aquatica Orlando o, incluso, el Wizarding World of Harry Potter, ¡entre otros!