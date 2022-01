Destino Europa: algunas escapadas europeas a descubrir en FITUR 22

Más de 20 países europeos contarán con representación propia en FITUR 2022; además algunos de esa veintena larga de países no estarán solo representados por la oficina de turismo del país exclusivamente sino también por otras entidades turísticas del país, un buen ejemplo es Portugal, que contará con la presencia de su oficina de turismo (VisitPortugal) pero también con representación propia de otros municipios como Setúbal o Braga, de la zona del Alentejo o de un producto propio con los nos vinos portugueses (atento a la oferta enoturística de Portugal que es, como ya hemos comentado en Viajestic, una de las mejores del mundo).

Ahora bien, dentro de este mundo europeo ¿dónde vamos? Tenemos algunas sugerencias...

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Si eres de sol, playa y mar Mediterráneo: Malta

Malta ocupará el stand 4A23 (pabellón 4) y facilitará a todos los asistentes la organización de un viaje al sus islas en los próximos meses; para convencer a los que todavía dudan, Malta presentará las últimas novedades en lo que a su oferta turística se refiere, unas propuesta en la que destacan las actividades de turismo cultural y turismo activo y de ocio lo que, sumado al innegable atractivo veraniego de estas islas y a su crediente turismo idiomático convierte al archipiélago maltés en una tentación difícilmente resistible.

Moscú | Pixabay

Si lo tuyo son los viajes históricos: Moscú

Moscú es una de las grandes capitales del mundo y será en 2022 también la capital en la que se celebre la gala de los 50 Best Restaurants; Moscú es una ciudad singular y su gastronomía tiene parte de la culpa; la propuesta cultural de esta capital es también soberbia (museos, teatros, spas... hasta el metro es un espectáculo artístico en Moscú); además Moscú es una ciudad de intensa vida nocturna ¿te atreverás a visitar uno de sus spa salons y cortarte el pelo entre copa y copa? Si te acercas al stand 4C12 (pabellón 4) podrás descubrirlo todo acerca de la oferta turística de Moscú en 2022.

Alentejo | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Si te pierde el slow travel y el turismo de celbrities: Alentejo

Alentejo estará en FITUR y presentará su magnífica oferta de slow travel que es más que una propuesta de turismo rural, aunque se parezca, es un modo diferente de viajar, una actitud diferente frente al destino, es jugar a que el mundo se mueve a cámara lenta durante tus vacaciones y degustar cada minuto de cada hora de cada día... Además Alentejo es conocido, en su zona de costa, como los Hamptons portugueses porque no hay celebritie que no haya buscado refugio en la playa de Comporta entre otros lugares. Si quieres descubrir más acerca de la oferta de este paraíso country chic que nos pilla tan a mano (en Portugal!) no tienes más que acercarte al stand 4C02 (pabellón 4) de FITUR.

Stand de Bélgica | Imagen cortesía de Turismo de Bélgica

Si quieres conocer el corazón de Europa: Flandes y Bruselas

Turismo de Bélgica (Flandes y Brueselas) estará en el stand 4C06A (pabellón 4) y allí podrás informarte acerca de la reapertura del KMSKA (Real Museo de Bellas Artes de Amberes), de la exposición dedidacada a Hugo van der Coes en Brujas, de las nuevas rutas cicloturísticas, de las nuevas propuestas para disfrutar de la naturaleza de Bélgica y de sus flores y también de lo que tiene que ver con la gastronomía, incluida la cerveza...

Estambul | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Si quieres comerte un viaje descubriendo un nuevo mundo gastronómico, Turquía

2022 es el 'Año del Turismo Gastronómico' en Turquía y ya solo por eso merece la pena visitar el país precisamente este año pero no es la única razón (auque sí la más deliciosa...); además de su gastronomía Turquía presentará en FITUR proyectos de turismo verde y sostenible y otros tan espectaculares como la inauguración de 1915 Çanakkale, el puente en suspensión más largo del mundo. Si quieres conocer mejor la oferta turística de Turquía no tienes más que acercarte al FITUR, concretamente al stand 4C05 (Pabellón 4) y descubrirla de la mano de los representantes de Turismo de Turquía (GoTurkiye.com) y unos 30 representantes de la industria turística turca.