Realizar un 'road-trip' es uno de los muchísimos sueños por cumplir por varias personas en todo el mundo. Y, siendo honestos, no es para menos. Se trata de una oportunidad perfecta no solamente para conocer el mundo, sino también a nosotros mismos. Por ese mismo motivo, a continuación encontrarás los mejores 'road-trip' de todo el mundo.

'Ruta 66', de Estados Unidos

Es, indudablemente, el más conocido. Se trata de una larguísima carretera que cruza Estados Unidos. Aparece en gran cantidad de canciones, libros y películas desde un año concreto: 1936. De hecho, aparece en la obra 'Las uvas de la ira' del escritor John Steinbeck. Lejos de que todo quede ahí, esta ruta es conocida por 'The Main Street of America' (La calle principal de América) y 'The Mother Road' (La carretera madre). Cuenta con una longitud de 4.000 kilómetros. Por si fuera poco, cruza un total de 8 estados y 3 franjas horarias.

Comienza en Chicago y finaliza en Los Ángeles, si la realizas de este a oeste. Normalmente suele ser realizada para los verdaderos amantes de los coches y las motos. Sienten, sin lugar a dudas, el antiguo asfalto que nos recuerda a la vieja historia de Estados Unidos. ¡Toda una maravilla! Desiertos, ranchos, ríos, colinas, grandes ciudades, moteles de película... Eso es la 'Ruta 66' en estado puro. Como consejo, no dudes en hacerte con 'EZ66 Guide for travelers' de Jerry McClanahan. Estamos seguros de que te será muy útil.

Ruta 66 | Pxhere

'Ruta 40', de Argentina

Si la ruta anterior es la más importante de América del Norte, esta 'Ruta 40' es la de América del Sur. Está ubicada en Argentina, uno de los países con más pasión del mundo. Es evidente que tiene algo que te atrapa y que, una vez conoces este territorio, no te deja indiferente. Cambia tu vida de principio a fin.

Esta 'Ruta 40' cuenta con un total de 5.200 kilómetros de longitud, desde norte a sur. Se realiza de manera paralela a la conocida cordillera de los Andes. Comienza en La Quiaca (frontera con Bolivia) y termina en la provincia de Santa Cruz. Durante esta ruta, pasarás por un total de 11 provincias, 18 ríos, 21 parques nacionales, etc. Desde los conocidos lagos de Bariloche hasta los viñedos de Mendoza. Todo un regalo para los amantes de las aventuras, qué duda cabe. ¡Te enamorarás de Argentina!

Road trip | Pxhere

'Aotearoa road trip', de Nueva Zelanda

Este es un país de ensueño. Cualquier director cinematográfico se muere de ganas por rodar en este lugar puesto que la naturaleza está en su estado más puro. Con lo cual, es un ambiente más que perfecto para realizar una ruta magnífica. Cuenta con 1.500 kilómetros y recorre gran parte de las dos islas que forman este país. Se trata de una tierra donde ese poder de los dioses maoríes dieron en la tecla para crear unos paisajes ideales.

Podrás comenzar en la ciudad de Auckland hasta llegar a Matama. En este último lugar encontrarás Hobbiton, o la Comarca. Se trata de uno de los lugares más famosos de la literatura fantástica, ya que es el set de rodaje utilizado por el director Peter Jackson para grabar las películas de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit'. También te enamorarás del lago Taupo (donde podrás tirarte en paracaídas), las cuevas de Waitomo y, por supuesto, el Parque Nacional de Tongariro. ¡Pura belleza!

Nueva Zelanda | Pxhere

Ruta africana

Si tu pretensión es realizar una aventura en estado puro, esta es tu ruta. ¡Sin ningún tipo de duda! Viajarás desde la ciudad de El Cairo, en Egipto, hasta Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Son más de 10.100 kilómetros eso sí, pero tendrás la oportunidad de atravesar Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Sudán, Zambia, Malaui, Namibia, Botsuana y Sudáfrica. ¡Nada más y nada menos! También podrás permitirte visitar Mozambique o la isla de Madagascar,

¿por qué no? Toda una maravilla, no tenemos ningún tipo de duda.