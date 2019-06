Descubre caminando los rincones más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos

La mejor manera de conocer una ciudad a fondo es, sin duda, paseando y caminando. Y eso se cumple a rajatabla en la ciudad de Nueva York. No hay mejor manera para descubrir secretos y rincones mágicos, especialmente en primavera, cuando el buen tiempo permite disfrutar de largas jornadas explorando.

Como es la estación de las flores, empezaremos nuestro recorrido por los parques y jardines de la ciudad. Lugares en los que los neoyorquinos se pierden en cuanto pueden,

Prospect Park celebra este año su 150 aniversario y del 1 al 2 de abril acogerá un fin de semana lleno de actividades, la mayoría gratuitas. El sábado, eventos como un desfile o un partido de béisbol histórico, y el domingo actividades deportivas con el Prospect Park Track Club para después acudir al primer Smorgasburg de la temporada, una popular feria gastronómica al aire libre. Además, si viajas con los más pequeños, durante todo el fin de semana, los peques no pagan entrada en el Prospect Park Zoo.

Diseñado por los mismos creadores que Central Park, este parque es aun más grande y cuenta con amplios y fabulosos espacios verdes. Con lugares destacados como el Brooklyn Botanic Garden que celebrará el Hanami¸ una tradición japonesa que consiste en ver los cerezos en flor, y que comienza el 1 de abril. O el The Brooklyn Museum.

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden situado en la orilla norte de Staten Island alberga edificios históricos y jardines como el Chinese Scholar’s Garden, uno de los dos únicos de este tipo en Estados Unidos. Con un pabellón, un sendero forestal de bambú, estructuras de roca y un estanque lleno de koi, este oasis fue inspirado por los jardines de China. Solo tienes que coger el Staten Island Ferry, que es gratuito, y después tomar el autobús S40 para llegar.

Descubre El Bronx para disfrutar las vistas del río Hudson en el jardín público y centro cultural de Wave Hill. Su serie de conciertos continua esta primavera con música para toda la familia, incluyendo el concierto Women Composers in the Spotlight, el domingo 23 de abril en Wave Hill House.

En el distrito de El Bronx también puedes descubrir el New York Botanical Garden, con más de un millón de plantas y a partir del el 22 de abril con la nueva exhibición del renombrado escultor Dave Chihuly.

En Manhattan, te espera el emblemático Central Park, donde en esta primavera, puedes experimentar la exhibición de arte público Open House de la artista Liz Glynn, donde se destaca la edad dorada de la ciudad de Nueva York. También descubrir los salones privados del siglo XX en Doris C. Freedman Plaza, en la 59th Street y la Quinta Avenida, disponible hasta septiembre. A partir del 1 de abril, Sail the Park, la tradición de más de 140 años de veleros de regata en el Conservatory Water del parque, vuelve para los meses de clima cálido para adultos y niños por igual.

Y en Queens no dejes de pasar por el parque Flushing-Meadows Corona Park, el más grande del distrito y que ha sido el hogar de dos Ferias Mundiales, Aquí se encuentra una representación de acero inoxidable de 12 pisos de altura del planeta tierra, llamada Unisphere, Y cerca no te pierdas el Queens Museum y a partir de mayo el King Manor Museum con el Five Boroughs Music Festival, que celebra este año su décima edición.

Disfruta también paseando por los puentes de Manhattan. En Lower Manhattan, un clásico, el Brooklyn Bridge, un icono de la ciudad, el mejor sitio para ver Brooklyn, Manhattan y la Estatua de la Libertad mientras caminas por esta maravilla de más de 130 años de antigüedad. Otra opción es pasear por el High Bridge, el puente más antiguo de Nueva York, que conecta los barrios de Washington Heights en Manhattan y Highbridge en El Bronx.

Pero si hay un sitio fabuloso por el que pasear en Nueva York ese es The High Line, un parque elevado construido sobre unas antiguas vías de ferrocarril en la parte oeste de Manhattan.

Y hay un rincón secreto que este año abre el 1 de mayo, un mes antes de lo habitual. Hablamos de Governors Island la escapada perfecta a tan sólo siete minutos en ferry desde Lower Manhattan. Se inauguró el año año pasado, y desde entonces, las colinas llamadas Hills, ofrecen exuberantes paisajes ondulantes y vistas mágicas de la Estatua de la Libertad, el puerto de Nueva York y el sky-line de la ciudad.

