Visitar Nueva York y no pisar uno de sus outlets es como ir a Venecia y no ver algunos de sus canales. ¡Es impensable! O al menos es una idea que ha rondado por tu cabeza. Eso sí, ten por seguro que no necesitarás desplazarte hasta las afueras para volverte loco/a con estas rebajas.

Te presentamos a Century 21, uno de los mayores outlets ubicados en el centro de Nueva York compuesto por productos a precio razonable de marcas del más alto standing.

Century 21 abrió sus puertas en Downtown Manhattan allá por 1961. Sus dueños decidieron nombrarla así tras asistir a una conferencia mundial. “Siglo 21 (Century 21), el mundo del mañana”.

Debido a su gran demanda, abrieron una segunda tienda en Bay Bridge, seguida de otra en Long Island, en Morristown (Nueva Jersey), Bergen County (Nueva Jersey), Queens, Lincoln Square, en un centro comercial del aeropuerto de Newark, Filadelfia, y muchas más.

Outlet | Autor: Chor Ip – Flickr

Allá por 2010, y conscientes sobre la evolución digital, esta compañía decidió inaugurar su página web, a través de la cual sus clientes internacionales también tienen la oportunidad de hacerse con sus gangas.

Pero, ¿qué ofrece Century 21? Desde zapatos hasta bolsos para hombre y mujer, pasando por todo tipo de prendas de ropa. ¡Incluso productos relacionados con la tecnología y la decoración de hogar! Vamos, que no podrás escapar de sus encantos. ¿O acaso unos zapatos de Calvin Klein por 33 dólares son resistibles?

Century 21 | Century 21 – Facebook

Century 21 llegó para cambiar la vida de los millones de neoyorquinos en busca de un lugar, no solo de entretenimiento, sino repleto de oportunidades económicas y de calidad. Un total de siete plantas en las que perderte entre etiquetas con rebajas descomunales.

¿Rebajar incluso 200 dólares del total de tu compra? No es un sueño, ¡es una realidad! Cumple con el tuyo y visita Century 21.