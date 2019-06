7 descensos por los fiordos noruegos

No hay modalidad de esquí que no se pueda practicar en Noruega. Esquí alpino, esquí con cometa , snowboard, Telemark, esquí fuera de pista y de travesía... y es que con cientos de kilómetros nevados durante meses, como para no poder permitirse un descenso sin fin. Claro que, en este caso, en un marco excepcional: el de las grandes montañas de Escandinavia o el de los fiordos adentrándose en la península, según la estación que hayamos escogido. Todas son excepcionales, aunque hay siete que son especialmente interesantes entre los amantes del esquí. ¿Te animas a conocerlas todas?

1. Hemsedal. Este pequeño pueblo de montaña es conocido por ser uno de los mejores destinos de esquí en los Alpes Escandinavos. La estabilidad del clima permite disfrutar del buen estado de la nieve desde mediados de noviembre hasta principios de mayo. Su estación de esquí cuenta con numerosas pistas para principiantes y con pistas de nivel superior para los más exigentes y experimentados, además dispone de un terrain park para los aficionados al snowboard y junto con sus 130 kilómetros de senderos preparados para el esquí de fondo, es el lugar perfecto para pasar unas vacaciones de invierno, sobre todo si dormimos en cabañas a pie de pista.

2. Lillehammer. La sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1994 sigue siendo un referente. La ciudad cuenta con magníficas instalaciones para esquiar y es de fácil acceso en tren desde el aeropuerto Gardermoen de Oslo. Cuenta con una gran variedad de alojamiento en hoteles y en cabañas de madera, tanto a pie de pista como en mitad de las montañas y no hay que preocuparse por las horas de luz durante los meses de invierno, puesto que todas las pistas se iluminan cuando empieza a anochecer y permanecen abiertas hasta las 21 horas.

3. Kvitfjell. Cerca de Lillehammer, es una de las mejores y más modernas estaciones de esquí en el Norte de Europa. Cuenta con 34 pistas, de las cuales 8 son verdes, 15 azules, 8 rojas y 3 negras; también se puede alquilar el material, contratar clases en la escuela de esquí y disfrutar de los restaurantes y alojamientos a pie de pista.

4. Hafjell. Es la tercera más grande de Noruega y se encuentra a tan solo 15 minutos por carretera de Lillehammer. Esta estación es ideal para principiantes y para familias con niños, pero los esquiadores con mayor nivel también podrán disfrutar de sus pistas y la excelente calidad de la nieve.

5. Voss. Está ubicada en la prestigiosa región de los Fiordos Noruegos, a tan sólo una hora de Bergen en tren. Dada su cercanía a esta ciudad, es el lugar ideal para la práctica del esquí y descubrir algunos de los fiordos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como el Nærøyfjord. Es considerada como la Meca del esquí en el oeste de Noruega, pues ofrece pistas adecuadas para toda la familia y cómodos resorts. Las dos estaciones de esquí en Voss incluyen más de 55 kilómetros de pistas alpinas y alrededor de 20 remontes.

6. Geilo. A mitad de camino entre Oslo y Bergen, es la estación de esquí más antigua de Noruega. Como curiosidad, es en esta estación donde la reina Sonia aprendió a esquiar y cuenta con los alojamientos de esquí más lujosos del país. Sin embargo, también dispone de alojamientos para familias a precios más asequibles, pues la estación es ideal para ir con niños. Dispone de 20 remontes y 39 pistas con una longitud total de 33 kilómetros. Aparte del esquí alpino, también se puede practicar esquí de fondo, snowboard, telemark, trineos tirados por huskys y esquí con cometa.

7. Trysil. Es la mayor estación de esquí de Noruega, con 66 pistas y 31 remontes. Es ideal para familias y es uno de los primeros destinos que obtuvo el certificado Sustainable Tourism. El hecho de que la gran mayoría de los alojamientos se encuentren a pie de pista y tanto la calidad de la nieve como el nivel de la estación sean excelentes le otorgan a la estación una posición ventajosa frente a otras estaciones. Es idónea para la familia, ya que el esquí se puede combinar con otras actividades invernales como el paseo en trineo de perros o la pesca en hielo.

