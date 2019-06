Descenso de 2.000 metros en las cuevas más antiguas del mundo

Mpumalanga es una de las zonas más desconocidas y bellas de Sudáfrica. Situada al este del país, bordeando Swazilandia y Mozambique, esta tierra se eleva mediante picos de montañas y termina en un inmenso y sobrecogedor acantilado. En algunos puntos, la orografía se sumerge cientos de metros hasta un área conocida como las Tierras Bajas. Y es en este contexto en el que se hallan unas cuevas excepcionales: las de Sudwala.

Visitar las cuevas Sudwala es como viajar a los orígenes de la Humanidad, porque están consideradas como las más antiguas del mundo. Impacta su majestuosidad. Por ejemplo, su pasillo, conocido como 'el Anfiteatro', es tan grande que tiene incluso su propio sistema de refrigeración natural. Pero la verdadera aventura aquí es hacer lo que llaman un Crystal Tour, una incursión al corazón de las cuevas. Y es que nos vamos a adentrar unos 2.000 metros en las profundidades para llegar a lo que se conoce como la Cámara de Cristal, un lugar en el que se esconde un tesoro natural único: espectaculares cristales de aragonita, una increíble variedad de cristales

Es un tour especializado que implica vadear y pasar a través de agua, subir y bajar por las rocas, arrastrarse por pequeños túneles que te dejaran mojado y sucio, con una recompensa, el esplendor y la belleza de los cristales que te rodearan en la cámara. Si tu agilidad no te permite muchas florituras, no te preocupes porque los guías te ayudarán durante el recorrido empujando o tirando de ti cuando pases por tramos complicados. Los túneles son muy estrechos en algunos puntos y las personas muy corpulentas se pueden agobiar ya que parece que uno se quede atascado en algunos momentos. Los niños menores de 14 años no pueden apuntarse a esta actividad.

Crystal Tour lleva a cabo el primer sábado de cada mes y se realiza en grupos de un máximo de 15 personas a la vez. Y es fundamental reservar con antelación. También organizan tours otros días, siempre que haya un mínimo de 5 en un grupo. Hay que presentarse en la entrada de la cueva a 9h 30 y la duración aproximada de este tour es de 4 horas. Debido a la naturaleza de la gira, no se recomienda a los que sufren trastornos psicológicos como la claustrofobia, a los que padecen del corazón, ni tampoco a personas que tengan problemas de espalda o de rodillas.

La cueva abre todos los días de 8.30 a 16.30 h. y se puede realizar un recorrido estándar que dura aproximadamente una hora. A medida que avances, el guía te contará que en estas cuevas hay impresionantes fósiles de collenia, las primeras plantas productoras de oxígeno de la Tierra. Durante el recorrido hay dos tramos, uno a 600 metros de profundidad y otro a 150 metros, y no es necesario ser un experto en espeleología. La cámara central del complejo de cavernas tiene 70 metros de diámetro y 37 metros de alto, es tan grande como una sala de conciertos.

Como curiosidad, hasta la fecha no se ha descubierto la fuente de la corriente constante de aire fresco que mantiene la temperatura de la cámara a 17 ºC.

Hay fantásticas esculturas naturales y formaciones rocosas, una columna de 150 millones de antigüedad, estalactitas y estalagmitas.

Después de recorrer la cueva Sudwala, a 100 metros también puedes visitar Dinosaur Park, el Parque de los Dinosaurios de Sudwala, donde verás modelos a tamaño natural de dinosaurios prehistóricos junto reptiles anfibios, mamíferos prehistóricos, el hombre pre-histórico y mucho más. También se exhiben cocodrilos del Nilo, perfectamente adaptados. El parque está ubicado en un jardín exuberante de bosque subtropical, donde abundan los monos y los cucos de pecho rojo.

Y cerca, tienes otras maravillas naturales como el Cañón del Río Blyde, la Ventana de Dios, Bourke's Luck Potholes una zona esculpida por el agua que fluye que es espectacular, un grupo de hermosas cascadas, el Parque Nacional Kruger y mucho más.

Más información:

Cuevas Sudwala