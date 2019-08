¿Alguna vez has visitado un Parque Disney y has sentido estar en un cuento de hadas? Tranquilo/a, no eres el/la único/a. El hogar de Mickey Mouse se ha convertido en el favorito de millones de personas alrededor del mundo que visita sus diferentes parques repartidos por el planeta Tierra.

¡Y no es de extrañar! La magia que desprenden todas y cada una de sus calles y atracciones consiguen hipnotizarte desde el primer instante. Pero, ¿realmente conoces todo acerca de estos parques? ¡Atento/a!

1. El Club 33

Cada parque, a excepción del de Orlando, cuenta con un club titulado Club 33 situado clandestinamente en la Plaza Nueva Orleans. Se trata de un lugar privado en el que se reúnen celebridades y famosos que pagan 10.000 para formar parte de su membresía.

Club 33 | Mxreb0 – Wikimedia

2. Sí es no

Los empleados que interpretan a los personajes de esta Factoría tienen una serie de normas de estricto cumplimiento. Una de ellas es que nunca pueden decir “no”, sentarse o señalar con un solo dedo.

Disney | dassel – pixabay

3. De 1 a 1000

Antiguamente, la entrada al parque costaba un solo dólar, aunque cada atracción tenía un coste individual. Como si de una feria se tratase. Actualmente, rondan los 70 euros.

Disneyland Paris | bunzellisa – pixabay

4. La infancia de Walt

La Main Street, una de las más famosas de los parques, simula el barrio en el que Walt Disney creció. No cabe duda de que lo consideraba su hogar.

Disneyland | William Warby – Flickr

5. No hay chicles

Pues no. Tal y como indica Buhomag, el parque prohibió la venta de chicles para conseguir que luciese lo más limpio posible. Eso sí, podrás encontrar todo tipo de snacks en muchas de sus calles. ¡No te quedarás con hambre!

Dinesyland | Loren Javier – Flickr

Y tú, ¿conocías todas estas curiosidades del Parque Disney? Son incontables los secretos que guarda, pero nosotros proponemos visitar algunos de sus parques (o todos) para conocerlos todos. ¿Te unes?