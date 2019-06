Cuevas Jenolan, viaje a las profundidades de Australia

A lo largo de un millón de hectáreas, las Montañas Azules presentan todo tipo de recodos interesantes para el viajero amante de la naturaleza. Altos bosques, precipicios de arenisca, cañones, cascadas... permiten todo tipo de actividades, desde escalada a rappel pasando por senderismo, bicicleta de montaña... e incluso espeleología. Los ríos subterráneos de esta región declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco han permitido infinidad de cavidades, entre las que sobresalen las cuevas de Jenolan, a poca distancia en carretera de Sidney. Están consideradas las más excepcionales de Australia, conformando un laberinto de simas de caliza revestido con estalactitas y tallado por los ríos subterráneos durante siglos. En total, la ruta abarca once espectaculares cuevas, todas ellas llenas de fascinantes formaciones calcáreas. Además, se pueden visitar con guía o de forma individual, gracias a una audioguía disponible en 10 idiomas y que nos permite recorrer cada una de las cavidades con calma, tomándonos el tiempo necesario. Seguro que hará falta un par de minutos extra cuando se llegue al increíble Lago Azul interior. En la puerta de entrada a las cuevas no es difícil ver a canguros, walabíes y ornitorrincos. Ellos no lo saben, pero los humanos no solo están para ver las cuevas, sino también para probar el menú de Chisholm’s, un restaurante con varios premios que ofrece junto a ellas platos de auténtica cocina moderna australiana. Jenolan es una de las excursiones preferidas por los habitantes de Sidney, en tanto que permite salir de la ciudad y la distancia no es tan larga como para necesitar tomarse varios días de escapada. Eso sí, si se prefiere pasar la noche allí, hay opciones tanto de hotel como de camping para disfrutar aún más de la naturaleza en vivo. La visita se realiza tanto durante el día como por la noche, previa reserva en este último caso. Cada grupo de cuevas tiene una entrada concreta, por lo que si se quiere visitar todo el complejo hay que comprar tickets combinados (a partir de 22 €).