Las Cuevas de estalactitas de Aggtelek y otras cuevas en las que enamorarte de Hungría

Las Cuevas de estalactitas de Aggtelek son probablemente las más famosas, están cerca de la frontera de Hungría con Eslovenia y se cuentan por centenares, son de hecho más de 1000 cuevas y los amantes del senderismo las disfrutarán enormemente (además de llenar su instagram con fotos de las espectacualres estalactitas de las cuevas kársticas de Aggtelek).

Aggtelek | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Aprovechando además que estás en la zona norte de Hungría, y antes de seguir explorando cuevas, puedes acercarte a las Montañas Zemplén (están a poco más de 2 horas en coche de Aggtelek); te enamorarás de sus acantilados y te alegrarás de caminar o rodar en bicicleta si eres un fan del ciclismo de montaña, al aire libre después de un salir del centro de la tierra en las cuevas kárticas húngaras. ¿Quieres más aventura sobre la tierra? en el Zemplén Adventure Park encontrarás tanta como puedas soportar porque es un parque de aventuras espectacular en el que disfrutar de una pista de trineo de verano, del telesilla más largo de Hungría, de un viaje en tirolina y, si lo visitas en temporada, patinar sobre hielo y esquiar.

Montañas Zemplén | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Pero volvamos al centro de la tierra...

La Cueva de Tapolca, dos horas al suroeste de Budapest, es de origen volcánico y aunque no ha sido explorada en su totalidad cuenta con 300 metros accesibles al público; descubrirás que el agua inunda algunos de esos tramos pero, no temas, no tendrás que nadar ni bucear, si lo prefieres prodrás alquilar una barca para adentrarte en las cavidades más profundas a golpe de remo. De esta cueva también querrás dejar constancia en Instagram...

Aggtelek | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Claro que si buscas una cueva versátil esa es la deen Budapest porque cuenta con 500 metros accesibles para todo el mundo, incluso familias con niños, y ofrece también la posiblidad de ir más allá acompañando al equipo de investigación pero si optas por esta segunda opción prepárate a arrastrarte por el suelo y gatear para poder avanzar...