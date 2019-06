Un crucero de súper lujo en catamarán privado

Que Sir Richard Branson tiene buen gusto es algo que ya sabíamos, que además es millonario, también. Pero lo que a lo mejor desconocías, es que alquila sus propiedades, para que puedas sentirte como un rey durante unos días.



Este es el caso de Necker Belle, un catamarán con el que puedes explorar con estilo la belleza de las islas del Caribe, en tierra o bajo el agua. Un barco a la última con todas las comodidades y equipado con material de buceo a bordo, para que sumergirte en playas solitarias o en espectaculares arrecifes de coral en las Islas Vírgenes Británicas.

Necker Belle ofrece itinerarios a medida con paradas recomendadas en varias islas idílicas. Peter Island, rodeada por las aguas cristalinas del Océano Atlántico, el Mar Caribe, y el canal de Sir Francis Drake, un lugar ideal para bañarse y bucear durante el día y bucear en busca de los restos del naufragio del RMS Rhone, un pequeño barco de vapor conducido a tierra por un huracán en 1867. Peter Island es una isla que solo es accesible sólo por barco o helicóptero, una ubicación idílica que se convierte en un destino perfecto para los que buscan un refugio exclusivo.

Virgin Gorda donde las rocas han formado grutas fascinantes, túneles, arcos y piscinas, “un parque infantil” para el principiante y el buceador avanzado.

Y en Anegada, una isla rodeada del tercer arrecife continuo más grande en el Caribe Oriental, con arrecifes de parche y una barrera de coral y que causó muchos naufragios en tiempos pasados. Ideal para los amantes de las playas de arena blanca y de los lugares lejanos para practicar snórquel en zonas vírgenes, con restos de naufragios.



Un viaje soñado por el Caribe a bordo del Necker Belle sobre aguas cristalinas con las mejores actividades como el esquí acuático, la pesca de altura o el buceo. Los amantes del sol pueden relajarse suspendidos sobre las aguas de color azul turquesa tomando el sol en el trampolín de la viga delantera. Y todo acompañado de un equipo y tripulación de primera.



Con una suite principal con vistas al océano con grandes ventanales, cama matrimonial, baño privado con lavabo y ducha habitación doble. Dos cabinas dobles de invitados VIP ambos con baño, televisión LCD de 26 pulgadas, DVD y sistema de sonido. Todas las cabinas de invitados interiores disponen de aire acondicionado.

Por la noche, un área del salón principal se puede convertir en dormitorio con una pantalla de privacidad, aseo y ducha. Y si lo prefieres, atrévete dormir al aire libre en la cubierta superior, bajo las estrellas.



En Necker Belle puedes configurar el menú y los horarios de las comidas en el comedor formal o en el informal, en las cubiertas de popa o superiores, una chef prepara comida Virgin Limited Edition con ingredientes frescos como langosta y caviar o clásicos, salchichas y puré, con capacidad para hasta 30 personas cuando está fondeado o atracado en el puerto. Y espacio en la cubierta para que disfrutes de las bellas puestas de sol antes de la deliciosa comida de la noche.



“Desde que tengo memoria he estado fascinado por los océanos del mundo. Y he pasado mucho tiempo navegando en ellos en todo tipo de condiciones. Estoy, por lo tanto, muy contento de darte la bienvenida a Necker Belle. Como su nombre indica, la experiencia a bordo no es diferente de la que puedes tener en mi casa, Necker Island, mi lugar favorito en el que perderme. Espero que disfrutes navegando tanto como lo hago." Así te invita Sir Richard Branson a su aventura.

No es barato, pero si te lo puedes permitir, sin duda Necker Belle, es el sueño de nuestra vida. Una semana completa con todo incluido cuesta 73,778 euros, pero también puedes alquilarlo para un crucero de un día por 11.531 euros. Más información en Necker Belle, Virgin Limited Edition.