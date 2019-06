Cosas baratas que puedes hacer, ver y comer en Praga

Porque viajar no tienes que ser una ruina, hoy os mostramos algunos lugares que se pueden visitar, hacer o degustar en Praga sin dejarnos el presupuesto. Tomad nota, porque este es un dstino mágico que no hay que dejar pasar. En Praga todo es un must, pero para unos días estas son nuestras propuestas.

RUTA REAL

La Ruta real es una ruta que transcurre por el centro histórico de Praga. Los reyes checos la atravesaban de camino hacia el castillo en el día de su coronación, y esa es la razón por la cual se llama ruta real. Si decides ir por este camino, no puedes perderte ningún detalle importante de Praga como la plaza del casco antiguo con su famoso reloj astrológico, el puente de Carlos que se construyó en el siglo XIV y la última parada, el castillo de Praga, con su hermoso jardín. Es muy recomendable especialmente si vas a pasar pocos días en Praga

JARDINES Y PARQUES HISTÓRICOS

Son uno de los tesoros de Praga. Hay unos doscientos, y los más antiguos datan de la Edad Media, todos con impresionantes vistas de la ciudad. Los Jardines Palaciegos Palácové zahrady, bajo el Castillo de Praga, Pražský hrad, los jardines en el monte Petřín o el Jardín de Wallenstein, Valdštejnská zahrada, forman parte casi obligatoria de un viaje a Praga. Eso sí, si vas a ir en invierno, abrígate.

TORRE DE MIRADA DE PETŘÍN

Esta torre se encuentra en el cerro Petřín, a 327 metros de altura, en el centro de Praga. La torre de observación de Petřín, uno de los componentes imprescindibles de la silueta de la ciudad, se construyó con motivo de la Exposición del año 1891 y es una copia de estilo libre de la Torre. Tiene una altura de 63,5 metros y a su cúspide, que se encuentra a la misma altura sobre el nivel del mar que la de la Torre Eiffel de verdad, se puede subir, esos sí, después de 299 escalones. La vista desde arriba es impresionante. Se puede ver toda la ciudad, y una buena parte de Bohemia. El horario de noviembre a febrero es de 19h a 18h. Y en el sótano hay una exposición sobre la historia de la colina de Petřín y el mirador, con fotografías de época, dibujos, planos y vestidos.

La entrada cuesta solo 5.50 euros, y lo mejor es que por este precio vas a poder también entrar al laberinto de espejos ubicado al lado de la torre. Uno de los lugares preferidos de grandes y pequeños. Desde fuera, el edificio, que está muy cerca de la torre de observación, parece un castillito, pero por dentro el laberinto de espejos es soprendente.No te lo puedes perder. Es muy divertido.

El mirador se ilumina a diario durante toda la noche.

El Funicularde Petřín es la mejor manera de llegar a la cima del monte Petřín.

Mercadillos de Navidad. Praga | Turismo de Praga

MERCADOS Y MERCADILLOS

Si quieres ahorrar un poco, y no comer todos los días en un restaurante o en el hotel, nada mejor que visitar alguno de los mercados de agricultores que se celebrar en la ciudad, y ahora en Navidad también alguno de los mercadillos.

Puedes comprar comida y comer después en algún parque, o bien, allí mismo en alguno de los puestos que hay ya comida para llevar

Los mercados de productos agrícolas los encontrarás en diferentes lugares de Praga. Los días y los horarios los puedes consultar en el sitio web oficial. Venden frutas, verduras, vino, cerveza, carne ahumada, queso entre otros muchos productos.

Las navidades en Praga tienen mucho encanto, las calles y plazas están adornadas y los mercadillos navideños, los villancicos, los belenes y los aromas especiales de los dulces y del famoso vino caliente lo invade todo. Los mercados navideños los encontrarás en muchas plazas de la ciudad y además de todo tipo de regalos y objetos navideños, en muchos hay animales de granja para que los acaricien grandes y pequeños.

Para comer, por supuesto, diferentes especialidades navideñas, tales como asados de cerdo, morcillas, cerveza, vino caliente, vino de miel, etc.

Muro de John Lennon | Turismo de Praga

El MURO DE JOHN LENNON

Este muro representó el odio y la lucha contra el comunismo en los años 80. Tras la muerte de John Lennon, este muro de piedra que rodeaba los jardines malteses se transformó en un monumento improvisado con una pintura de la cara del cantante. Velas encendidas acompañaban a las citas de las canciones de John, canciones sobre la paz mundial y la libertad, y pronto empezaron a aparecer consignas que criticaban al régimen totalitario. Jóvenes de entonces escribieron en él sus mensajes contra el régimen, algo que provocó numerosos enfrentamientos entre la policía y los estudiantes.

Con la llegada de la democracia, el muro ha perdido algo de su significado, pero aún permanece como una colorida exhibición de mensajes y sigue siendo un símbolo de la libertad, el amor y la paz. Y todo el que quiera puede expresarse con un graffiti,

ZOO

El zoo de Praga es uno de los zoológicos más bonitos del mundo. Inaugurado en 1931, fue reconstruido en 2002 a causa de una inundación. Aquí encontrarás todos los animales que puedas imaginar viviendo en su hábitat en unas condiciones lo más parecidas a sus lugares de origen. Y se puede ir en barco del centro al ZOO de Praga.

COCINA CHECA

Cuando estés en Praga, tienes que probar alguna comida típica checa y, por supuesto, la famosa cerveza checa. Puedes probar el pato asado con albóndigas y la col blanca. Y los precios también son bastante económicos.

La mejor cerveza de Praga se sirve en la cervecería del barrio de Nusle Zlý časy. Veinticuatro grifos se alternan cervezas de pequeños productores tanto de la República Checa como de furea. Pero en Praga se tomar buena cerveza en más sitios, desde cervecerías convencionales hasta bares de cerveza. Muy popular es, por ejemplo, Lokál, donde además de excelente cerveza de Pilsen, también sirven cocina checa tradicional. Y si hay un local curioso ese es U Jelínků, que tiene una tradición de más de cien años.

Más información: Turismo de Praga

