Corredor Verde: la apuesta de Madeira para recuperar el turismo cuanto antes

Lo que busca este Corredor Verde es cerrar las puertas al coronavirus pero no al turismo ¿cómo hacerlo? asegurando el fácil acceso a la isla de Madeira de quienes no solo están libres de coronavirus sino libres de contraerlo: quienes están ya vacunados y quienes lo han superado en los últimos 90 días, si estás en uno de estos grupos el Corredor Verde es para ti, puedes viajar a Madeira acreditando que estás vacunado o presentando un certificado médico que indique que has superado el coronavirus, si no tendrás que presentar una PCR negativa o hacértela a tu llegada a la isla.

Vereda de los Balcones | Imagen de Francisco Correia, cortesía de Turismo de Madeira

Que Madeira sea pinonera en la aplicación de medidas que tratan a la vez de luchar contra el coronavirus y salvarguardar la principal fuente de riqueza de la isla, el turismo, no nos sorprende porque de hecho fue esta isla portuguesa uno de los primeros lugares del mundo, y el primero de todo Portugal, en contar con un plan maestro de contingencia para afrontar la pandemia y también el primero en desarrollar un documento de buenas prácticas y en crear una plataforma para el resgistro de viajeros (madeirasafe.com).

Playa Seixal | Imagen de Francisco Correia, cortesía de Turismo de Madeira

No es la primera vez que hablamos de corredores seguros, los tuvimos también en nuestras islas, especialmente las Baleares, cuando la incidencia de la pandemia era baja en ellas y sabíamos que eran una buena idea, tanto que Madeira se suma a ella y la adapta a los nuevos tiempos, tiempos en los que el mundo no se divide entre quienes tienen o no COVID-19 (ya sea asintomáticos o con síntomas) sino un mundo más complejo en el que hay ya población inmune bien por la vacuna, bien por haber supeado la enfermedad.

Porto Santo | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Este corredor verde es en gran medida el culpable de Madeira vuelva a estar en 2021, como ya estaba en 2020, entre los destinos europeos más seguros para viajar según la lista que elabora la European Best Destinations.

