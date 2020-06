Que Corfú es un destino seguro no lo dicen solo los griegos, lo constatamos también en los ranking que regularmente publica Best European Destinations donde ocupa el segundo lugar como destino seguro de Europa y el primero si nos ceñimos al Mediterráneo. Abrirá sus puertos, aeropuerto, hoteles, playas, acantilados, ciudades y atracciones al turismo el próximo 1 de julio y no será necesario sufrir ningún tipo cuarentena al llegar. En princpio estaba previsto que comenzara su reapertura hotelera a mediados de este mes de junio pero, para asegurar su perfecta preparación para recibir turistas, el aeropuerto internacional no iniciará de nuevo operaciones hasta el 1 de julio.

Canal d'Amour, Corfú | Pixabay

Corfú es una de las más famosas islas griegas, está en el Mar Jónico y su historia es tan antigua que aparece incluso en la mitología griega; estuvo bajo la dominación veneciana y también fue territorio británico, en 1874 entró a formar parte de Grecia; decimos que su historia es antiquísima y, tanto es así, que su capital, llamada como la propia isla, es actualmente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y también popularmente conocida entre los griegos como la isla de los castillos.

Corfú | Pixabay

La importancia turística de Corfú viene del siglo pasado, de hecho Sissi, la famosa emperatriz de Austria, tenía una villa de recreo en esta isla, pero ya en el S.XXI se ha convertido en el principal motor de su economía aunque se mantiene el cultivo de vid, olivo, limoneros y naranjos como en tantos rincones mediterráneos; además llegar a Corfú es fácil porque se trata de una isla muy bien comunicada por aire (cuenta con un aeropuerto internacional) y por mar (su puerto es de aguas profundas y recibe a diario ferries procedentes tanto de la costa italiana como de la griega).

Corfú | Pixabay

Ahora bien, que Corfú es un magnífico destino turístico ya lo sabíamos pero ¿qué hace que sea además recomendado como uno de los más seguros? la primera razón la hemos comentado ya, la baja incidencia de coronavirus en Grecia, concretamente en Corfú los casos confirmados no llegan a la decena; la segunda tiene también que ver con la salud y es la situación hospitalaria en la isla porque no se ha visto desbordada ni tan siquiera en los peores momentos de la pandemia y, además, Corfú es uno de los lugares de Grecia (e incluso de Europa) con mejor ratio de camas/habitantes; por lo demás, en Corfú verás que se toman las medidas recomendadas a nivel mundial como el uso de geles hidroalcohólicos o el de mascarilla solo en caso de que no sea posible mantener la distancia física de 2 metros entre personas.

Corfú | Pixabay

Viaja seguro, tomando las medidas esenciales de precaución frente al coronavirus (siempre con gel hidroalcohólico a mano para asegurar tu higiene de manos, con algunas mascarillas para poder usarlas si te encuentras, aunque sea inesperadamente, en un lugar en el que resulte difícil mantener la distancia social y demostrando tu amabilidad con cualquier gesto pero nunca tocando ni besando); y viaja tranquilo porque si eres precavido y viajas a destinos seguros como Corfú las felices vacaciones están tan aseguradas en 2020 como en años anteriores.