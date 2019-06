Conoce las pirámides a bordo de un dahabiya

El Zayn Nilo Chateau no es un crucero más. Se trata de un dahabiya, o velero tradicional del Nilo, disponible para itinerarios a la carta. Con sólo cuatro camarotes y dos suites, es el no va más en cuanto a elegancia, diseño y servicio. Un auténtico lujo, para el que se lo pueda permitir.

Ofrece un crucero por el majestuoso río Nilo, en Egipto, que se adapta a tus preferencias, a tus gustos y a tus deseos, con una tripulación y guías a tu disposición. Disponible para alquilar, con una capacidad máxima de 12 personas, y con el que vas a poder atracar en los lugares más emblemáticos del recorrido que tú elijas, por pequeños que sean los embarcaderos o muelles, algo que no todos los cruceros por el Nilo pueden ofrecer.

Gracias a su tamaño se pueden visitar lugares muy alejados de los recorridos turísticos habituales, como el del interesante Valle de los Trabajadores, que fue un pueblo autónomo en Cisjordani, donde los obreros que construyeron las tumbas de los reyes y reinas vivían en casas de adobe con sus familias. El sitio ofrece a los arqueólogos una visión de cómo vivía la población en el antiguo Egipto. También se pueden visitar las tumbas que los obreros construyeron para sí mismos.



El Sanctuary Zayn Nilo Chateau cuenta con seis exclusivos camarotes creados pensando en la comodidad de sus futuros huéspedes. Se han decorado con un estilo original y diferente, todos en diferentes estilos y con referencias a la historia, la cultura y la geografía de Egipto. Por supuesto, siempre con vistas al Nilo, aire acondicionado con control individual, lo último en multimedia y baño privado.

De los seis camarotes, dos son suites. La suite Farouk está inspirada en los reyes de Egipto, lo que se ve en la opulencia de los muebles, la decoración y las fotografías en las paredes. La pieza central es una alfombra tejida a mano y exhibe una réplica de una carta enviada por la familia del Rey Farouk a su madre. La suite Napoleón, por su parte, con una amplia cama con dosel, refleja la época de influencia napoleónica de Egipto. Aquí el dibujo es de la ruta que sus ejércitos tomaron a través de Egipto, y se extiende por las paredes del baño y de la suite. Por otro lado cada uno de los cuatro camarotes adicionales esta decorado con un estilo original, y están equipados con instalaciones de lujo, baños modernos y duchas.

El Zayn Nilo Chateau es único en su tipo para cruceros por el río Nilo, con amplios espacios abiertos y una preciosa terraza superior, otra terraza de temática árabe y una zona de comedor lujosamente decorada.

Tomar el sol con vistas a las pirámides y a una tierra que no ha cambiado a lo largo de los siglos es, sencillamente, una experiencia única. Además de una navegación tranquila y pausada por el río, el servicio es impecable, con cócteles servidos en cubierta, y en la comodidad de la dahabiya. Los precios de mayo a septiembre parten de 2.241 euros por noche, en base a una estancia mínima de cuatro noches. El precio incluye el alojamiento, un egiptólogo residente a bordo, todas las comidas y las tasas de turismo, según el itinerario elegido.



Los cruceros para siete noches salen de Luxor con dirección a Asuán, y regresan a Luxor otra vez. Con área de atraque exclusivo en ambas ciudades, se recomienda volar directamente desde El Cairo a Luxor. El vuelo tiene una hora de duración y no es aconsejable realizar este trayecto en coche, no solo por la distancia, sino por seguridad.

