En el confín de la tierra

Muy cerca de John O'Groats, en la costa norte de Gran Bretaña, al este de las Highland escocesas, Ackergill Tower es uno de los lugares más buscados para alejarse del mundo. Ubicado en el distrito de Caithness, en Escocia, muy cerca del punto Lan End, donde Termina la Tierra, este majestuoso castillo del siglo XV, lleno de historia, ofrece una estancia de lujo. Un marco ideal para una escapada en pareja o en familia, por su hermoso paisaje, su trasfondo histórico y su esplendor. Una amplia selección de mágicas habitaciones y espaciosas suites dobles o individuales cuidadosamente restauradas se pueden disfrutar en el castillo. Todas decoradas con encanto y carácter. No hay duda de que va a dejarse llevar por la belleza de este lujoso hotel cinco estrellas. Y para una estancia privada de lujo, disponen de una selección de impresionantes casas de lujo cuidadosamente amuebladas y que añaden un toque de exclusividad. The Stables, una hermosa casa de campo con vistas a la bahía de Sinclair que combina materiales tradicionales con acabados modernos para crear un ambiente cómodo y rico. La Casa de la Playa, con vistas panorámicas a John O'Groats y las Islas Orkeys decorada con lujo al estilo de Nueva Inglaterra. Pintoresca, aislada y con cocina, para una experiencia de vacaciones particulares. La original Casa del Ýrbol, una buena opción de alojamiento original, es la más grande de Europa construida sobre un árbol y dispone de una gran cantidad de lujosas comodidades que la convierten en la estancia perfecta. Tiene 360 grados de vistas al bosque de los alrededores, un recordatorio reconfortante de la paz y la tranquilidad disponible en Ackergill, una gran bañera circular y una cama redonda inmensa, con un techo para ver crepúsculo. Keepers Cottage una casa de campo que se encuentra a sólo seis metros del mar. Amplia y cómoda, con chimenea y sillones para sentirte como en casa. Y las Sun & Seashore Cottages, cabañas que comparten una cocina y sala de estar, con una escalera abierta al pintoresco dormitorio bajo los aleros, cada uno con su propio cuarto de baño privado. Lo que antes era una fortaleza defensiva ahora se ha transformado en un alojamiento de lujo, el lugar perfecto. Se puede cenar en el Gran Salón, disfrutar de una comida informal en la habitación, probar la deliciosa comida de la barbacoa de Bothy o relajarse en la comodidad informal del rsstaurante Smuggler Inn. Su famoso desayuno Ackergill seguro que será el mejor comienzo de un día lleno de actividades por la zona, pero si se prefiere un desayuno tranquilo, tipo brunch, en la habitación, también se puede. Las noches en Ackergill están diseñadas para hacer las delicas de sus huéspedes, ya sea, soñando apoyando los pies en frente de las chimeneas o disfrutando de exclusivos bailes. El castillo es el centro del entretenimiento nocturno. También se puede solicitar un servicio de chófer y explorar la vida nocturna de Wick o de Thurso, las poblaciones locales. Y para una estancia con actividades llenas de aventuras tienen de todo, desde tiro con arco y tiro al plato, a tiro al urogallo, faisán, perdiz, patos y gansos. La ubicación también es ideal para la pesca, como Ackergill tiene su propio lago y está rodeado de ríos, las condiciones son óptimas para la pesca del salmón y la pesca de la trucha. Durante todo el año también está disponible la pesca a lo largo de la costa que rodea Caithness. Pero si no es esto lo que habías planeado también se puede optar por tiro al arco, noche de hogueras en la playa, demostraciones de cocina, ciclismo, bicicleta de montaña, Golf, Hípica, Kayak, relajación y aromaterapia o paseos por la costa. Disfruta de una estancia cinco estrellas en un auténtico castillo escocés, con todas las comodidades, para sentirte como el dueño de estas tierras. Las tierras altas escocesas, famosas por su belleza, sus acantilados imposibles y el color verde de sus praderas. Una estancia que no olvidarás.