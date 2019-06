Cómo viajar más barato y ahorrar en tus vuelos

Nos encanta explorar el mundo, pero no siempre el bolsillo está de nuestro lado para hacer lo que queremos.. o sí. Existen varias formas de viajar más inteligentemente conociendo algunos detalles de cómo operan las compañías aéreas o cuándo es el mejor momento para comprar tus billetes, incluso si tienes días de vacaciones y no sabes a dónde ir... ¿por dónde puedes empezar para que una decisión al azar no te juegue en contra?



Por ejemplo, a la hora de comprar vuelos, todos sabemos que cuanto más cerca de la fecha de salida estés más probabilidades hay de que el pasaje sea más caro. Pero, realmente ¿con cuánta antelación deberías comprar tu pasaje?



Según Skyscanner, si quieres viajar a Francia, reserva tu vuelo con 7 semanas de antelación y podrás ahorrar casi un 20%. Si prefieres Italia, hazlo unas 8 semanas antes de partir para ahorrar un 16%. Reino Unido necesita más planificación... 13 semanas, Tailandia unas 28 y Estados Unidos 29 semanas... pero para ahorrar un 9%.

Pero si no eres muy previsor, tal vez te venga bien saber que los precios de las aerolíneas cambian hasta unas 3 veces al día y que los domingo son los días más caros para tomar aviones. Los precios más convenientes, están disponibles los martes y miércoles y los mejores días para despegar son los martes, miércoles y sábados. Por supuesto, en temporada baja y lejos de puentes y festivos, encontrarás mejores precios aún.

Por supuesto, a la hora de hacerte con tus billetes compara los pasajes hacia el aeropuerto principal y el alternativo (y toma en cuenta que también deberás trasladarte al centro de la ciudad o al hotel).

Las aerolíneas de bajo coste, no siempre son las más baratas. Muchas veces, las grandes compañías ofrecen unas tarifas muy atractivas por tiempo limitado. Por supuesto, la recomendación es que te suscribas a su newsletter o estés atento a sus perfiles en redes sociales para enterarte de las ofertas con tiempo. También puedes navegar por webs que comparan los precios de varias aerolíneas a la vez para conocer la mejor alternativa, por ejemplo Google Flights.

¿Tienes que estar atento todo el tiempo para conocer el mejor precio? Sí y no. Puedes establecer alertas en webs como las de Skyscanner para conocer cuándo un vuelo a determinada ciudad baja sus precios. Interesante, ¿no?

Y si tienes fechas de salida pero no sabes a dónde quieres viajar tienes opciones para conocer qué ciudades están a mejor precio esos días.

Pero hablando de ciudades más convenientes... De este lado del mapa, Atenas y Lisboa son muy buenas opciones. Grecia y Portugal tienen unas economías que no están en su mejor momento y eso hace que puedas pasar unas vacaciones a precios muy atractivos.

Y si bien en los últimos tiempos, los precios en Praga y Budapest han subido un poco, la verdad es que siguen ofreciendo opciones turísticas con precios muy interesantes. No descartes Irlanda, porque sigue siendo un destino para viajar sin vaciar tus bolsillos.