¿Como de fácil (o difícil) es viajar actualmente a nuestros destinos favoritos?

Cuando salimos de España los españoles nos quedamos en Europa, es decir, los destinos más visitados por los españoles son europeos, en 2019 por ejemplo (los datos de 2020 podríamos decir que, en lo que atañe a nuestros usos y costumbres, no aplican) 9 de los diez destinos elegidos por los turistas españoles eran países europeos y la pregunta es ¿podremos visitarlos de nuevo este año? la respuesta no es sencilla...

La respuesta no es sencilla porque cada país tiene sus normas, sus restricciones, sus limitaciones, sus listas de países en verde o en rojo, su gobierno, sus leyes, sus decisiones y también sus regiones pero hay algo con lo que debes contar: la mayor parte de los países europeos exigen PCR negativa realizada en los 2 o 3 días previos al viaje, si no la llevas correrás el riesgo de que te impongan una cuarentena antes que tengas los resultados de una PCR realizada en el país o incluso una cuarentena obligatoria completa que no será menor a 10 días. Hungría, Alemanai, Islandia, Italia, Suecia, Rusia, Noruega, Rumanía, Polonia, Bulgaria... son solo algunos de los países que fían su suerte a tu PCR.

Hay una pequeña lista de países entre los que está Croacia, Chipre, la República Checa, Malta y Estonia entre otros cuyas fronteras están abiertas y que no exigen la PCR para acceder al país; el caso más curioso en esta lista es el de San Marino, sus fronteras están abiertas, puedes visitarlo sin PCR... pero no tiene aeropuerto internacional y para llegar allí tienes que pasar, por fuerza, por Italia así que será Italia quien decida si llegas o no a San Marino.

Y hay otra pequeña lista de países que son la antítesis de la anterior, son los que sufren el temido 'lockdown' y a los que no accederás salvo que tu viaje esté más que justificado, entre estos países están Austria, Finlandia, Portugal, Irlanda o el Vaticano (aunque en su caso sucede como en San Marino, dado que no tiene aeropuerto internacional y su frontera es con Italia, Italia tendrá siempre mucho que decir...) entre otros.

Esto dicho así, a grandes rasgos y sin entrar en detalle porque, más allá de la exigencia o no de PCR, están también las listas de países por colores y dependiendo de en qué lista esté tu país de origen así será la lista de exigencias que debas cumplir para acceder. Ahora bien, dejémonos de generalidades y vayamos al detalle de los países más visitados por los españoles porque entre ellos está, probablemente, el país al que quieres viajar este año:

Empecemos por acotar el destino: los países más visitados por los turistas españoles son los países de nuestro entorno más cercano: Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Italia, Reino Unido y Alemania.

Europa | Pixabay

Portugal: no es momento de viajar a nuestro país vecino por el oeste, es uno de los que está sufriendo el temido lockdown, la pandemia está provocando una gran presión hospitalaria y, salvo que sea por una razón de causa mayor, no solo no debemos viajar ahora a Portugal sino que no podemos hacerlo.

Francia: en nuestro país vecino por el norte no hay lockdown pero sí severas restricciones incluido el toque de queda y ten además en cuenta que, salvo para los trabajadores transfronterizos, presentar una PCR negativa es requisito obligatorio para acceder al país.

Países Bajos: no hay lockdown pero sí una recomendación de no viajar salvo que sea estrictamente neceario, deberás presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje y estar muy atento a sus listas de países porque podrías verte obligado a realizar una cuarentena obligatoria de 14 días si procedes de un país que esté catalogado como de 'alta incidencia'.

Bélgica: no te exigirán PCR pero tendrás que tener en cuenta dos factores: el primero es que en el país hay restricciones severas que incluyen cierre de establecimientos públicos y toque de queda y, además, en sus fronteras se rigen por el famoso semáforo (las listas de países por incidencia del virus), un dato que deberás revisar en la fecha de tu viaje.

Italia: puedes viajar pero si no presentas al llegar una PCR negativa tendrás que hacer una cuarentena de 14 días, ten en cuenta además que Italia estará en estado de emergencia hasta abril y que el movimiento entre regiones está restringido hasta, al menos, mediados de febrero.

Reino Unido: ya no solo es que estés saliendo de la Unión Europea con lo que eso supone sino que el Reino Unido está, a efectos prácticos, en lockdown; recomiendan no viajar al país y, caso de que el viaje sea inevitable, hacerlo presentando una PCR negativa sopena de verte obligado a hacer una cuarentena de 10 días (el hotel de la cuarentena tendrás que pagarlo tú...); además en el Reino Unido tienen normas muy estrictas para los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas del virus y advierten que esas normas (que no solo suponen cuarentena de 10 días sino que no podrás darla por terminada hasta que des negativo en una PCR), podrían aplicar también a otros países si se detectan nuevas cepas. Ojo también a Escocia porque podrías encontrarte con normas relativas a la cuarentena más estrictas que en el resto del Reino Unido.

Alemania: puedes viajar a Alemania pero si procedes de un país con alta incidencia del virus y llegas sin PCR negativa realizada en las 48 horas previas al viaje tendrás que hacer una cuarentena de 10 días que podrás reducir a 5 si te haces ya en Alemania una PCR y el resultado es negativo.

Planeta | Pixabay

Viajar no es imposible pero sí un poco más complejo de lo que era hace un año y, más allá de las restricciones que debas afrontar para entrar en otro país y pasar unos días en él, ten en cuenta que, mientras se avanza en el proceso de vacunación, si en algo sí se ha puesto finalmente deacuerdo el mundo es en la necesidad de usar mascarilla (preferiblemente FPP2), de mantener la distancia entre personas, de reducir la estancia en lugares cerrados y extremar la higiene de manos.