Comida saludable y orgánica en Jamie's Italian

Que Jamie Olivier es uno de los Chefs más famosos del mundo es un hecho. Este cocinero inglés nacido en Essex es uno de los personajes de la televisión más queridos y una de las exportaciones más famosas de Gran Bretaña. Jamie ha tenido gran éxito con programas comoThe Naked Chef de la cadena BBC, de Jamie Kitchen, School Dinners de Jamie, Great Escape italiana de Jamie, Return to School Dinners, Chef de Jamie, Jamie at Home, Ministerio de Alimentación de Jamie, Jamie Does .... y más recientemente 30 Minute Meals de Jamie... Algunos hemos podido verlos en diversos canales españoles. Programas de televisión, premios internacionales, página web, aplicación para móvil, libros de cocina, tiendas on-line... Jamie Olivier es una referencia en el mundo gastronómico, y lo cierto es, que con su tesón, su buen hacer y su inteligencia ha creado un imperio. Tiene restaurantes por todo el mundo, y controla la calidad de todos y cada uno de ellos, formando a sus chefs y supervisando cada detalle desde su sede central en Londres. Los menús, la calidad de los productos, la decoración de sus locales, su imagen y las fotografías, los platos especiales ya sean vegetarianos, sin gluten, o para personas alérgicas. Todo bajo su batuta. Y una cosa más, en sus restaurantes, todas las recetas se elaboran al momento con productos orgánicos y de primerísisma calidad. Ese es el secreto de su éxito. En Jamie's Italian, como en todo lo que hace este innovador chef, han creado platos deliciosos asegurándose de que al menos el 20% de cada una de las secciones de las que se compone el menú sean opciones saludables. Incluso tienen platos como la ensalada de atún braseado, jamón y pera o la de fritos de cangrejo de concha blanda y pollo primavera que tienen menos de 500 calorías por ración. La única excepción son los deliciosos postres, a excepción de las fresas trituradas con yogur helado a la carta, que tienen menos de 200 calorías. Ahora ya no tienes excusa para no comer de forma saludable cuando viajas, al menos en Gran Bretaña. Jamie's Italian se fundó en Oxford en 2008 y desde entonces ha crecido con más de 30 restaurantes por todo el mundo, y ya tiene planes para abrir en otras ciudades y en más países. Hay incluso uno en el aeropuerto de Gatwick y tres en Australia en las ciudades de Sidney, Camberra y Perth. Varios en Londres y otros en ciudades como Bath, Liverpool, Brighton, Portshmouth o incluso Edimburgo o Glasgow. Y lo más importante, papás y mamás, el chef Jamie lleva muchos años trabajando en enseñar a padres, colegios y adultos en general, a cómo alimentar apropiadamente a los niños, su lucha contra la obesidad infantil y la comida basura es sobradamente conocida. Incluso con varios programas de televisión en los que mostraba lo mal equilibrados que eran muchos de los menús en hogares y centros escolares. Jamie ha perfeccionado el menú de los más pequeños y ha recibido importantes premios por este motivo. En sus restaurantes se aseguran y hacen hincapié en que todos los platos sean nutricionalmente equilibrados, incorporando una gran cantidad de frutas y verduras. Los chefs de todos los Jamie's Italian elaboran los platos en el momento desde el principio, utilizando métodos de cocción que reduzcan el uso de grasas, aceites y sal. Y, por supuesto, con los mejores ingredientes incluyendo alimentos orgánicos, carne sostenible, pescado y verduras. Da gusto entrar en cualquiera de sus locales. Con una decoración estilo hipster vintage, ambiente agradable y familiar, grandes ventanales y productos como frutas, verduras o aceites integrados en las salas, comer o cenar en sus locales es un plan estupendo para toda la familia. Y más sabiendo que todos vamos a comer de forma saludable maravillosas y creativas recetas de uno de los chef más mediáticos del mundo.