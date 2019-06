10 ciudades de visita obligada en 2016

Cada año, los expertos de Lonely Planet configuran una serie de rankings en los que determinan qué lugares no deben faltar en la agenda de los más viajeros. Así, el equipo de expertos que hay detrás de una de las guías de viajes más reconocidas no busca señalar los que se espera que sean los más visitados, sino los que deberían serlo. Así, su Best in Travel 2016, vio la luz esta semana reconociendo a grandes clásicos de las escapadas europeas, así como a nuevos destinos que están esperando que los descubran.

Botswana, Transilvania, Japón, el occidente de Islandia o el valle de Viñales (Cuba) son algunos de los países o regiones que más llamaron la atención a los viajeros de la firma norteamericana, pero es en el ranking de ciudades donde cada año surgen más sorpresas. Este 2016 no iba a ser menos. Estas son, según Lonely Planet, las 10 que tendrás que visitar.

1. Kotor (Montenegro). Es la localidad que preside el fiordo más al sur de Europa y no se encuentra cerca de Escandinavia, sino en el Adriático. Situada a poco más de una hora en coche de Dubrovnik, es un precioso pueblo con encanto en el que descansar tomando un baño en el mismo fiordo o paseando por sus angostas calles. Visitar las pequeñas iglesias de la zona es un plan tan apetecible como hacer senderismo por las montañas. El premio, unas vistas impresionantes desde lo alto tanto del pueblo como del mar, de un azul intenso.

2. Quito (Ecuador). La capital ecuatoriana es la más antigua de Sudamérica, de ahí que albergue tanta historia y cultura en sus calles. Algunos de sus rincones imprescindibles son la Iglesia de San Francisco, la Catedral, el Teatro Sucre o el Museo Capilla del Hombre. Además, no dejes de subirte a su teleférico, desde el que podrás ver uno de los centros históricos-coloniales más impresionantes de América Latina, levantado desde el siglo XVI, así como las señales de cambio de hemisferio.

3. Dublín (Irlanda). Mientras el ejército británico luchaba en la Primera Guerra Mundial, en Irlanda, el lunes de Pascua del 24 de abril de 1916, las milicias nacionalistas ocuparon la Oficina Central de Correos de Dublín, considerada uno de los símbolos del poder inglés. Los sublevados crearon un gobierno provisional que anunció la creación de la República Irlandesa. El próximo año se cumple un siglo del nacimiento del país, de ahí que Dublín vaya a ser el epicentro de un sin fin de actos que la convierten en imprescindible. Por cierto, no olvides sus restaurantes secretos...

4. Tanjung (Malasia). La capital de la isla de Penang, también conocida como George Town, es el primer destino asiático de la lista. Fue fundada en 1786 por el capitán Francis Light, un comerciante de la Compañía Británica de las Indias Orientales, como base en el país y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008. La mezcla de templos, mezquitas, palacios coloniales o casas levantadas sobre estacas clavadas en el mar hacen de este lugar todo un destino diferente y exótico.

5. Rotterdam (Holanda). La ciudad de las casas cubo está siempre en vanguardia. Además, según Lonely Planet, "la arquitectura futurista, sus originales proyectos como el canal para hacer surf en el centro de la ciudad, y la proliferación de arte y de buenos restaurantes y locales nocturnos, hacen de esta una de las ciudades más interesantes de Europa". Amantes de la arquitectura, id reservando billete; y también los del surf, pues En agosto de 2016 se inaugurará el RIFF10.

6. Mumbai (India). Ya sea su nueva terminal del aeropuerto o las muchas tiendas de moda que están abriendo allí, lo cierto es que la ciudad india está siendo el referente del nuevo auge asiático y el lujo. El año que viene, además, se inaugurará allí el edificio residencial más alto del mundo, un motivo para no dejar de parar allí si nos hacemos un viaje a India.

7. Fremantle (Australia). A 19 km. de Perth, en el occidente australiano, esta pequeña ciudad es toda una sorpresa en la lista, pues apenas supera los 7.000 habitantes. Convertida en puerto crucerista, los expertos de Lonely Planet destacan su carácter festivo y vibrante, sus bares con música en directo y la vida universitaria en torno a la Notre Dame University.

8. Manchester (Reino Unido). Los amantes del fútbol ya tenían a esta ciudad inglesa en su lista de destinos. Pero Old Trafford no es lo único que hay que ver allí. Sus museos de ciencia y naturaleza, así como la Biblioteca John Rylands son algunos de los otros lugares de interés, además de su Ayuntamiento, con torre del reloj incluida, o la Biblioteca Central.

9. Nashville (Estados Unidos). La capital de Tennessee es la única representante de América del Norte en el listado. Entre sus lugares emblemáticos: el Salón de la Fama de la Música Cowntry, el Capitolio, su maravillosa estación de ferrocarril o el Cheekwood, una de las pinacotecas más interesantes del país. En 1879 celebró la Centennial Exposition para celebrar su centenario, festejo para el que se edificó una réplica a tamaño natural del Partenón que hoy, además, es uno de sus hitos turísticos.

10. Roma (Italia). La capital italiana nunca deja de estar de moda. Pasear por sus calles, visitar los vestigios de la época romana, probar la mejor gastronomía... Nunca hay planes que no sean apetecibles en la Ciudad Eterna. Por cierto, que hasta noviembre de 2016, será Año Jubileo en la ciudad, por lo que la Plaza de San Pedro será, más que nunca, punto de encuentro de católicos de todo el mundo.

Más información:

Best in Travel 2016 - Lonely Planet