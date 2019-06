La Ciudad Perdida, una aventura en las montañas colombianas

La expedición a la Ciudad Perdida es una aventura mágica y memorable, solo apta para aquellos que buscan experiencias nuevas y diferentes. Una forma de viajar y disfrutar de Colombia, no exenta de algunas dificultades. Explorar las ruinas de una antigua ciudad prehispánica conocida en la actualidad como la Ciudad Perdida Teyuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera, del Hombre y de la Humanidad, es en sí, algo exótico e inusual, y más si el viaje hay que hacerlo andando. La excursión nos llevará de 5 a 6 días, y viajaremos al interior de la densa selva, para vivir en contacto directo con la naturaleza. Por el camino, veremos increíbles paisajes de montañas y pueblos indígenas remotos, esto es lo que se llama viajar en su máxima expresión. La Ciudad Perdida cuenta con cientos de terrazas y se parece a lugares como el Palenque en México. Adentrarse en la selva, luchar contra los mosquitos, cruzar ríos y unirse a los pocos afortunados que llegan a la capital de los Tayronas, alrededor de 1000 personas cada año, es lo que hoy os proponemos en Viajestic. El viaje es una travesía, pero es segura, los guías tienen mucha experiencia y si tienes buena condición física no deberías tener ningún problema. Algunos tramos son más duros, de unas 8 horas al día como máximo, pero se puede optar por un viaje de 6 días si crees que es demasiado para ti y tus acompañantes. Durante la expedición te darán un montón de comida y fruta para asegurarse de que mantengas tus niveles de energía altos y así poder disfrutar la experiencia. Por la noche, dormirás en los campamentos, bien sea en hamacas o en camas, e incluso podrás tomar una cerveza bien fresca. Si ya te has decidido a iniciar esta aventura, revisa el itinerario y prepara tu mochila. Todos los viajes se organizan a través de agencias con base en Taganga, Santa Marta. La expedición se puede iniciar en cualquier época del año. Suele ser de 5 días y 4 noches o 6 días y 5 noches, tu decides, el precio es el mismo. Pero ten en cuenta que debes llegar el día anterior a la expedición y que seguramente querrás quedarte un día más en la fascinante Taganga. Las caminatas diarias por la selva son de unas 6 a 8 horas, y recorres entre 6 a 18 kilómetros en total en cada jornada. La Ciudad Perdida está en las laderas del Río Buriticá a 1.200metros sobre el nivel del mar y fue descubierta en 1970. Construida por los Tayronas entre los siglos XI y XIV, Teyuna, el nombre de la ciudad en el Tayrona, fue el principal centro urbano de los Tayronas sobre la Sierra Nevada. Más tarde fue habitada por la tribu Kogi y después abandonada durante siglos. No fue hasta después de que los ladrones de tumbas la descubrieron en 1975, cuando los arqueólogos comenzaron a realizar excavaciones allí. La belleza y la importancia histórica de este hallazgo sólo se puede apreciar si te decides a realizar la caminata hasta él y tener un encuentro con los indios Kogi. Recuerda que estaremos en la selva, donde el calor y la humedad son sofocantes. Es posible que pienses que ésta es la locura más grande que vas a realizar en tu vida, y probablemente lo sea, pero si te atreves a acometerla, la recompensa será grande. La belleza de la selva, las piscinas del río profundo para refrescarse, comer mangos frescos de los árboles que bordean el camino, las puestas de sol sobre la neblina de la selva, compartir días de aventuras, balancearte en las hamacas mientras escuchas los insectos, las charlas nocturnas con tus compañeros de viaje y despertarte con el sonido de las aves y los reflejos del sol a través del vapor ascendente de la selva, son parte del encanto de esta travesía.Si amas la naturaleza en estado puro y la aventura, éste es sin duda, tu destino. Hay momentos en la vida para todo, y recorrer la selva colombiana, nos ayudará a entender mejor nuestro entorno y a valorar lo que tenemos en nuestro día a día. Este viaje es para vivirlo con amigos, para aquellos que aman la naturaleza en estado puro y para aquellos a los que les gusta descubrir culturas ancestrales. Trás varios días de caminata llegarás a la Ciudad, por una escalera con dosel agrietada, resbaladiza y plagada de piedras con musgo, que sube desde el río hasta las ruinas de la ciudad de piedra, y a una vista de la ladera con una cascada de unos 60 metros de altura. Y por si no bastara esta increíble visión, la recompensa única de un encuentro con los indios Kogi. Esta comunidad indígena es la más singular y monumental del país. Viven en chozas de bambú esparcidas por las laderas y se consideran la única tribu indígena que ha sobrevivido a la colonización española intacta, escondida en la selva norte de Colombia. Aún hoy siguen viviendo como lo han hecho durante el último milenio, vestidos con prendas de algodón blanco y collares de perlas, vagando por la selva descalzos, recogiendo leña y frutas, y cazando jabalíes. A Ciudad Perdida se accede, atravesando bosques llenos de exótica fauna y flora, puentes colgantes, montañas y cascadas. Allí, entre una selva tropical y árboles de 40 y 50 metros de altura se encuentran las ruinas del gran imperio Tayrona, integradas entre la naturaleza, la civilización y una maravillosa arquitectura en piedra. Te dejamos algunas direcciones de empresas que organizan estos viajes, y recuerda que debes llevar, botas de montaña, artículos de aseo y cuidado personal, cantimplora para el agua, repelente contra mosquitos, o durante los 30 días anteriores al día del viaje tomar tiamina 1 comprimido de Vitamina B-12, linterna, ropa ligera y cómoda para caminar, camisa con manga larga y pantalones largos, un suéter o una chaqueta para los campamentos nocturnos, medicinas contra la diarrea, la fiebre y lo que consideres necesario y ponerte la vacuna de la fiebre amarilla al menos 15 días antes de tu viaje a Colombia. Esto último lo puedes hacer en los centros de vacunación de tu ciudad. ¿Te atreves a realizar la travesía?