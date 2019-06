Ciudad de Panamá, descúbrela

Viajar a la Ciudad de Panamá incluye obligatoriamente la visita a tres ciudades panameñas. Las ruinas de la ciudad original del siglo XVI, el Casco Viejo o ciudad colonial Española y la moderna ciudad de los rascacielos. Una mezcla de modernidad e historia en una ciudad cosmopolita como pocas. Para los europeos resulta encantadora la parte del casco antiguo con sus edificos coloniales, interesantes las historias de piratas y espectaculares los vestigios arqueológicos. Pero la Ciudad ofrece mucho más. Panamá City tiene también una zona comercial y cosmopolita. El Skyline es uno de sus atractivos turísticos y es una parte activa y dinámica donde se concentra la actividad empresarial y comercial del país. Un recorrido por el Paseo Maritimo merece la pena. Los centros comerciales, los restaurantes y el ocio nocturno se concentran en esta parte de la ciudad. Y por supuesto el Canal de Panamá, visita obligada si viajas a este país centroamericano. Panamá es el único lugar del mundo donde puedes ver un amanecer sobre el Océano Pacífico y un atardecer sobre el Atlántico, y esto solo es posible en este precioso e increíble país que no te puedes perder. Anótalo como un futuro destino para tus vacaciones. Playas de arena dorada, aguas cristalinas donde practicar submarinismo, parajes naturales, selva, vestigios de épocas coloniales y de piratas temerarios, deportes al aire libre, ciudades que hay que descubrir. Panamá tiene una oferta turística de primer nivel. Hoy nos centramos en la Ciudad de Panamá, la capital del país. Casco antiguo. Es una de las zonas más bonitas de la capital repleto de edificios históricos de la era colonial y de la construcción del Canal. Recorrerlo de día es revivir el pasado y de noche es aún más fascinante. Este mágico barrio fundado en 1673 fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 por la Unesco. La mejor forma de conocerlo es caminar por sus calles adoquinadas. No dejes de acercarte a la la Iglesia de San José con su famoso Altar de Oro, cuentan que un cura lo pintó de negro y lo escondió para ponerlo a salvo del pirata Henry Morgan, cuando éste asaltó Panamá Viejo. La Iglesia San Felipe, la Catedral, que es el edificio más emblemático del Casco Antiguo. En esta zona se ubica también el Teatro Nacional, y el Paseo Esteban Huertas conocido como Las Bóvedas, además de plazas como la de la Independencia, la Plaza Herrera y la Plaza Bolívar. Con un mapa el Casco antiguo se puede recorrer en un día. La zona está constantemente vigilada por la policía y es muy segura. Panamá La Vieja. Fundada en 1519 por los Españoles, fue la primera ciudad en la costa oeste de las Américas, y punto de partida para la posterior conquista de Latinoamérica. Antiguamente fue una vibrante ciudad y los restos que han llegado hasta nuestros días son fruto de la destrucción por el ataque del pirata inglés, Henry Morgan, en 1671, y al fuego que acabó con la ciudad. Se trasladó después a lo que hoy es el casco antiguo de la la Ciudad de Panamá. De estas ruinas arqueológicas rodeadas hoy de edificios modernos destacan la Plaza Mayor, donde se encuentran las ruinas de la Catedral, a cuya torre se puede acceder, varios conventos católicos y los restos del Fuerte de la Natividad. Hay un Museo y un Centro de Investigaciones Patrimoniales que también se pueden visitar. Acércate al Parque Natural Metropolitano y sube a su teleférico Ancon Expeditions. Una visita guiada en el mismo teleférico que utilizan los científicos del Instituto Smithsonian para hacer investigaciones en la selva tropical. Vas a vivir la naturaleza. Una experiencia ecológica con vistas espectaculares de la ciudad, la bahía y el Canal. El Parque es la selva tropical urbana más grande del mundo. CauseWay de Amador o Calzada de Amador. Para relajarte y disfrutar de la bahía. Esta calzada construida en 1913 con rocas excavadas del corte culebra, durante la construcción del Canal, se ha convertido en uno de los sitios turísticos favoritos tanto para extranjeros como para ciudadanos locales. La vía conecta la ciudad con tres islas del Océano Pacífico, Naos, Perico y Flamenco. Desde aquí vistas, por un lado de la entrada Sur del Canal de Panamá y por el otro el skyline de la ciudad, son espectaculares. El Canal de Panamá. Una de las visitas obligadas si viajamos al país. Es una de las obras de ingenieria más importantes del planeta y verlo es una experiencia única e incomparable, no en vano está considerado como la octava maravilla del mundo. Podemos acercarnos al Centro de Visitantes de Miraflores, ubicado en el lado este de las esclusas de Miraflores y a 12 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de Panamá. Es una visita muy interesante. El Centro cuenta con exposiciones interactivas y audiovisuales. Es el sitio perfecto para conocer la historia, el funcionamiento y todo lo relacionado con el Canal de Panamá. Hay un restaurante con vistas panorámicas, aunque desde cualquiera de sus tres terrazas de observación podrás observar a pocos metros de distancia el tránsito de barcos por el Canal. El Cerro Ancón es el punto más alto de la ciudad, con 199 metros de altura. Es una zona de reserva natural con la mejor vista de la ciudad. Desde la cima, verás todo el Casco Antiguo y las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. El sendero de subida tiene 3,2 kilómetros y sale desde el Complejo Turístico Mi Pueblito en la ladera del cerro. Este complejoTurístico es una reproducción de tres áreas de los asentamientos de las principales etnias que componen Panamá. Un pueblo de origen antillano, uno campesino y uno Indígena. Es un centro con restaurantes y tiendas de artesanía. Y un consejo, visita el mercado de artesanías en la Ciudad Vieja. Encontrarás todo el arte de los artesanos panameños en un solo lugar. Abren todos los días de 9h a 18h.