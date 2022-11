La ciudad más barata de Europa para viajar está en España

Es muy común que pensemos que nuestro país no tiene tantas cosas llamativas o interesantes como las tienen otros. Normalmente, lo conocido nos resulta ya muy visto y poco atractivo y es por eso que perdemos grandes oportunidades de conocer lugares increíbles o incluso grandes ofertas.

En otras ocasiones, hemos visto como lugares tan importantes en todo el mundo como lo es por ejemplo la fortaleza árabe más increíble de Europa y que ante nuestra sorpresa ¡está en España! Son datos que no sabemos o que no conocemos y que resultan ser motivo de orgullo. Es el caso de la ciudad europea más barata para viajar de Europa, que seguro que no sabías que está en España.

Los precios han subido en todos los sectores de nuestra vida como compras rutinarias, ropa, higiene, etc. Y los viajes no iban a ser menos en esta subida masiva. Por eso, cuando encontramos lugares con chollos como resulta ser esta ciudad española, no es fácil dejarlo escapar. La plataforma de reservas de tren, autobús y avión Omio, ha realizado un estudio sobre las actividades y atracciones turísticas gratuitas y asequibles de todo el continente europeo. Todo ello, con el objetivo de encontrar para sus clientes las mejores opciones de destinos turísticos con un presupuesto no muy alto. Y en el ranking elaborado por la plataforma, la clara ganadora es Granada.

Granada, un destino precioso y barato

Si en algo destaca la ciudad andaluza es por su máxima representación cultural con lugares tan importantes como La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. De hecho, una de las cosas que hacen que esta ciudad sea barata es que por ejemplo, el acceso a este lugar no cuesta dinero para aquellos ciudadanos europeos. Un plus que se suma a la gran cantidad de enclaves interesantes que puedes visitar ya que Granada tiene muchísimos enclaves que ver a parte de este conjunto monumental. Paseando por sus calles, encontrarás por ejemplo museos o incluso buses turísticos que te mostrarán todo este tesoro nacional por un módico precio de 7 euros.

Alhambra de Granada | iStock

La gastronomía de este tesoro español no se queda atrás, puesto que resulta ser una de las ciudades donde mejor se come en España. Tienes un gran abanico de opciones para degustar los más ricos platos de la ciudad pero también de forma barata y asequible. Para los más amantes la cerveza, un botellín cuesta 2,50 euros normalmente.

El solo hecho de pasear entre sus calles adoquinadas y llenas de vida ya resulta ser una atracción turística y por lo tanto, solo el hecho de poder visitarla es totalmente rentable.

Otras ciudades baratas a las que viajar

A continuación, te dejamos el ranking realizado por Omio de las ciudades más baratas a las que puedes viajar con un presupuesto no muy alto. Fijate, ¡hay otras tres ciudades españolas!:

1. Granada, España.

2. Brujas, Bélgica.

3. Venecia, Italia.

4. Valencia, España.

5. Edimburgo, Escocia.

6. Innsbruck, Austria.

7. Cambridge, Inglaterra.

8. Sevilla, España.

9. Málaga, España.

10. Florencia, Italia.

