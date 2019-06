La antigua ciudad de Caral, es otra de las sorpresas que nos esperan en Perú. Una espectacular ciudadela arqueológica, con increíbles y enormes pirámides construidas hace más de 5.000 años. Una antigüedad solo comparable con las primeras civilizaciones de nuestro planeta, como Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica. Caral es el tercer lugar más antiguo del mundo, contemporáneo con las pirámides de Egipto. Es la civilización más antigua de América. Perfectamenta conservado, de una belleza impactante, vamos a descubrir imponentes pirámides, una plaza circular, un anfiteatro, espacios de reunión y viviendas edificadas alrededor de la ciudad. Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra situada en el valle de Supe, en medio de montañas, a unos 190 kilómetros al norte de Lima, la capital. No se sabe a ciencia cierta, el por qué del abandono de estas tierras por parte de sus habitantes, ni tampoco, cómo se relacionaban o comunicaban con otras sociedades que por entonces estaban ubicadas a 1.000 kilómetros de distancia. Pero visitar la Ciudad Sagrada de Caral es una experiencia fascinante. Merece la pena llegar hasta Caral. Para recorrer y conocer este sitio arqueológico podemos contratar una excursión desde Lima o ir en por nuestra cuenta, lo que nos llevará unas 3 horas. Y es muy recomendable contratar un guía turístico para que nos ayude a entender mejor cómo transcurría la vida en Caral. Hay 32 sitios arquitectónicos de diferentes tamaños y funciones en el Complejo Arqueológico, edificios medianos y pequeños: templos, plazas públicas, anfiteatro, templos diferentes, calles y zonas residenciales, muchos de ellos cubiertos parcialmente con escombros, arena y piedras. Según las pruebas científicas, Caral tiene una antiguedad de entre 2.627 y 2.100 a. C., lo que la hace de lejos la ciudad más antigua de América, es lo que nos dicen los arqueólogos que han estudiado la ciudadela sagrada. En Caral destacan 7 grandes pirámides rodeadas de otras varias pequeñas, sumando 32 montículos en total. Sus constructores organizaron esta ciudad en 2 sectores: uno alto al norte y otro bajo al sur. Un antiguo cauce, hoy seco divide a ambas partes. En el sector alto se ubican 6 pirámides principales rodeando un espacio vacío. En el sector bajo destaca la Pirámide del Anfiteatro y varios edificios menores alineados con la pirámide. La zona residencial es un conjunto de casas donde habitaron los pobladores de Caral. Habitaciones interconectadas entre sí. Con muros estrechos hechos con cañas entrelazadas recubiertas con barro. En algunas de estas habitaciones se han encontrado evidencias de que fueron usadas como talleres para la producción artesanal. Esta antigua ciudad de pirámides levantada en la margen izquierda del río Supe, sobre una gran terraza, ocupa un área de alrededor de 65 hectáreas. El valle de Supe es una quebrada fértil que alberga a lo largo de su recorrido un gran número de otros sitios con pirámides contemporáneas a Caral como: Era de Pando, Lurinhuasi, Miraya, Allpacoto, Aspero o Chupacigarro. Pero las pirámides de Caral son las más antiguas encontradas hasta la fecha en los Andes. Para construir estructuras de este tipo se sabe que debieron de poseer un alto grado de tecnología y organización social. No debió ser fácil en aquellos tiempos construir esta ciudadela. Hablamos de hace unos cinco mil, de un misterio aún no resuelto, que hará que explorar Caral resulte aún más interesante.