Cinco torres para mirar Inglaterra desde arriba

Inglaterra tiene su historia, una densa y larga, es la historia de un imperio y, en ella, infinitas batallas y aventuras por contar; tanta historia, irremediablemente y por foturna, deja huella y vestigios porque se escribe también en piedra; y así descubrimos una Inglaterra plagada de mansiones victorianas y casas señoriales, de castillos, fortalezas y altas torres, todas contando ya siglos y algunas pensando en caerse. Y ahí es donde se presenta The Landmark Trust, en esos edificios centenarios y singulares que no deben perderse porque en ellos se perdería también un trozo de la historia de Gran Bretaña. Esta organización recupera edificios históricos cuya vida parece tocar a su fin y los restauran convirtiéndolos en alojamientos singulares, regalándoles así una segunda vida. Mantienen ya unos 200 en Gran Bretaña y algunos más en Francia e Italia. Y no sólo ganan los edificios y la historia, ni tan siquiera Gran Bretaña viendo su patrimonio útil y en pie, ganamos todos porque tenemos la oportunidad de ocupar esos espacios, de ser por unas vacaciones los dueños y señores de lugares únicos e irrepetibles cargados de historia e historias, lugares como las cinco torres que hoy os sugerimos como posibles alojamientos para unos días de asueto diferentes e irrepetibles. Son cinco torres centenarias desde las que podrás ver Inglaterra desde arriba y casi desde la cama, todas en la costa sureste, desde Southampton a Norfolk. ¿Cual de estas cinco torres te resulta más apetecible? ¿a cual te subes en tus próximas vacaciones?