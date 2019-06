Cinco restaurantes para comer de lujo en Londres

En Londres, se diga lo que se diga de la comida británica, se puede comer de lujo, tan bien como en el mismísimo París que no deja de ser la capital de la cocina más glamourosa del mundo. Es más, para recomendaros algunos de los mejores restaurantes de la capital inglesa, vamos a recurrir a la lista más incuestionable para las cuestiones de la mesa y el mantel, la de las Estrellas Michelín. Londres es, tras Nueva York, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo sino la más y ésto se refleja magistralmente en sus propuestas para comer -que en su caso son restaurantes de comida rápida y frugal de calidad variopinta- y cenar -que ahí sí, en sus cenas trempranas, despliegan todo un mundo de exquisitez culinaria-. Y nunca mejor dicho lo del mundo porque si algo abunda en Londres son los restaurantes que ofrecen cocinas ajenas a la inglesa: grandes restaurantes de comida francesa, hindú, japonesa, italiana, mexicana... Londres es una ciudad en la que podrás comerte el mundo a bocados. Sabemos que no es habitualmente la comida el objeto de un viaje a Londres, pero también sabemos que nunca amarga y siempre agrada una buena mesa y mejor mantel; por eso, para que tomes nota y te deleites, te recomendamos hoy cinco restaurantes que te dejarán el mejor sabor de Londres en la boca. No dejes de disfrutar alguno ¡o todos! en tu próxima escapada a la regia capital inglesa, ¡te encantarán!