Cinco museos con mucho dibujo

Hace tiempo que los principales museos del mundo empiezan a ceder espacio en sus principales salas a artes considerados hasta no hace demasiado como 'menores', pero que cada vez reciben más interés por el público y la crítica. Uno de ellos es el de la ilustración, bien en formato cómic, como parte de la comunicación en prensa e incluso como arte por sí mismo. Una especialidad que, además, cuenta con un ramillete de templos artísticos por y para esta forma de expresión dibujada.

Aunque hay países como Holanda o Bélgica donde la tradición del cómic está consolidada, y no es de extrañar por ello que allí se concentren buena parte de los museos dedicados a los ilustradores más famosos de Europa, a su vez genios locales; eso no quiere decir que no se puedan encontrar también en otras partes del planeta. De Argentina a Europa, pasando por California, os proponemos un viaje cultural y dibujado que hará las delicias de grandes y pequeños.

1. Museo Escher in het Paleis. Nuestra primera parada está en Holanda, concretamente en La Haya. Aquí se encuentra el museo dedicado al artista gráfico M. C. Escher. Se ubica en el palacio Lange Voorhout, una antigua residencia real del siglo XVIII que compró la reina Emma a finales del XIX y que reconvirtió en Palacio de Invierno. El museo muestra una gran serie de obras y litografías del artista, dedicando una planta solo a las iluiones ópticas, así como a la famosa 'habitación de Escher'. Destacan, además, quince candelabros del artista Hans van Bentem, fabricados en Rotterdam y que son una maravilla. Museo Escher in het Paleis

2. Museo Hergé. Situado en la ciudad belga de Lovaina la Nueva, se trata de un espacio de arquitectura singular dividido en tres plantas y ocho salas de exposición. En ellas se muestra la vida y la obra del padre de Tintín y Milú, con dibujos originales que se reemplazan cada cuatro meses, así como objetos, maquetas, películas y todo tipo de experiencias visuales. Hay que añadir 800 fotografías, documentos y objetos personales, en un espacio diseñoñado por el arquitecto francés Christian de Portzamparc. Museo Hergé

3. Museo ABC. En la capital española hay un espacio en el que el dibujo es el protagonista. Se trata del museo ABC, que este diciembre acoge el salón del dibujo Ilustrísima. Pero no solo por esto, todo el año tiene exposiciones, muestras y talleres en torno a este arte. Actualmente, 'Universos', que repasa la obra de Fernando Vicente, 'Caperucitas al rojo vivo', en torno al famoso cuento infantil; o una retrospectiva sobre el dibujante Simon Zabell son algunas de las exhibiciones en cartel. Museo ABC

4. Museo de la Caricatura. Cambiamos de continente y nos vamos a Buenos Aires. En la capital argentina se encuentra el Museo de la Caricatura Severo Vaccaro y, además, un museo al aire libre: el paseo de la Historieta, que parte de una escultura de Mafalda y que recorre las calles Chile, Balcarce y Avenida Belgrano, en el barrio de Monserrat, y donde se ven diferentes esculturas de los principales personajes del comic. Y no solo esculturas, sino también dibujos en sus paredes y edificios. Todo un paseo. Museo de la Caricatura

5. Charles M. Schulz Museum. En California hay un hueco muy especial para el padre de Snoopy. Se encuentra en la localidad de Santa Rosa y abrió sus puertas en 2002. Tiene espacio también para otros ilustradores, además de Schulz. Es por ello que hay grandes murales de artistas como Yoshiteru Otani o Christo. Claro que son los grandes retratos de los personajes de 'Peanuts' los que más fotografías reciben. Como ocurre también en el de Hergé, la tienda es uno de los lugares más frecuentados por la cantidad de souvenirs que allí se pueden comprar. Charles M. Schulz Museum