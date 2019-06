Las cinco mejores estaciones de esquí de Francia

Francia ofrece a los amantes de los deportes de invierno las mejores estaciones de esquí. Muy cerca de España, en los Alpes, se concentran los mejores destinos en cuanto a infraestructuras, posibilidades, pistas, encanto y ocio. Los Alpes situados de norte a sur del país, son la cadena de montañas más importantes del continente europeo. El Mont-Blanc es el pico más alto y preside imponente el área de los tres Valles. Actualmente el dominio de esquí más grande del mundo. Si buscas destino de esquí para unas vacaciones perfectas, Francia ofrece todo lo que puedas estar buscando. Para viajes con amigos, en pareja o en familia, las estaciones que detallamos a continuación no van a dejar a nadie indiferente. No importa el nivel de esquí y tampoco si lo tuyo no es deslizarte por blancas laderas. Los pueblos y ciudades donde se ubican estas estaciones de esquí son preciosos y ofrecen planes para todos. Los niños son los protagonistas y hay miles de actividades para ellos. Si viajas en pareja, rincones románticos, Spas y restaurantes con encanto. En grupo la diversión esta asegurada. Los Alpes franceses se convierten en invierno en un lugar cosmopolita, lleno de diversión, con las mejores pistas de esquí y donde podemos encontrar gente de todo el mundo. Un lugar mágico que merece la pena visitar y disfrutar.