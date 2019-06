Cinco bares europeos para quedarse helado

¿Quién no ha escuchado alguna vez la expresión “quedarse de piedra”? Pues bien, es hora de cambiarla por otra muy similar “quedarse de hielo”. Cuando algo nos sorprende y deslumbra, nos quedamos un poco paralizados, como esperando alguna señal que indique que estamos ante algo real o bien cruzando los dedos para que desaparezca de nuestra vista y nos demos cuenta de que todo ha sido un sueño. A lo largo y ancho de toda Europa hay bares para todos los gustos, con diseños muy diferentes entre sí, localizaciones increíbles e incluso decoraciones y cartas de bebidas que llaman la atención por su innovación. No es difícil encontrar este tipo de establecimientos, lugares que muchas veces son recomendados por los viajeros más intrépidos y, en ocasiones, incluidos en las guías más aventureras. Hace ya tiempo que llegó la moda de los bares de hielo a todo el mundo, los famosos Ice Bar, en cuyo interior uno se siente un verdadero esquimal. Y es que la gracia sobre todo la tiene el contraste que se siente al pasar de temperaturas medias en la calle –dependiendo del lugar y la época del año- a una media de entre 6 y 8ºC bajo cero. Para entrar es necesario llevar suficiente ropa de abrigo o bien vestirse con alguno de los anoraks que suelen prestar junto con la entrada a los locales. Sin duda, si nunca has entrado a uno de ellos es el momento ideal para que lo hagas. Atrévete a tomarte una copa o un cóctel en un bar en el que las paredes, la barra e incluso los taburetes son de hielo. Te recomendamos cinco repartidos por toda Europa, para que organices en ellos un plan especial, una cita romántica o bien los disfrutes rodeado de amigos. La compañía la eliges tú pero, por si acaso, te recomendamos que vayas preparado para pasar mucho pero que mucho frío.