China, primer país en emitir un "Pasaporte COVID": Los detalles

China, de manera oficial, se ha convertido en el primer país del mundo en emitir una serie de certificados de COVID-19, para viajeros de carácter nacional. Estos pasaportes tan especiales reflejan, de manera directa, tanto si esa persona ha sido vacunada como si ha dado negativo en la PCR. Así lo ha hecho saber la agencia de noticias AFP. Este certificado de carácter digital está disponible, de manera exclusiva, para todos los ciudadanos chinos. Esto es posible gracias a un programa que forma parte de ‘WeChat’, conocida red social china. Este proyecto fue lanzado el pasado lunes 8 de marzo.

Este “Pasaporte COVID”, que es como muchos lo llaman, no solamente es digital sino que también se puede imprimir en papel. La pretensión de este proyecto, en un futuro cercano y como ha asegurado el portavoz gubernamental, es nada más y nada menos que ayudar a promover, de manera directa, la recuperación económica a nivel mundial. Y no solo eso, sino también facilitar en cierta manera los viajes transfronterizos. Bien es cierto que, a pesar de los esfuerzos, este certificado por ahora no es obligatorio. Pero lo que sí es el primero en todo el mundo. Grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europa están estudiando, seriamente, su creación. Sería la manera perfecta para potenciar la economía, después de lo que ha causado (y sigue causando) la pandemia.

China | Pxhere

La Unión Europea, por su parte, lo que sí ha avanzado es en ese proceso de crear también un pequeño “pasaporte” pero de vacunas. Esto haría posible que los ciudadanos que ya han sido inmunizados puedan viajar, libremente, entre países miembros, así como al resto de países del mundo. La OMS se ha mostrado contraria a este tipo de pasaportes, puesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de recibir, a corto plazo, la vacuna. Sería buena idea si todas las personas fueran vacunadas de manera masiva, sin importar su edad. Pero no es así… Por el momento tiene que continuar la manera escalonada.

De todos modos, un dato que debemos tener en cuenta de este “Pasaporte COVID” que ha ideado China es que incluye nada más y nada menos que un Código QR. De esta manera, cada país podrá obtener información directa sobre la salud de los viajeros. Una forma rápida y sencilla de descubrir muchos datos de la persona que porta ese pasaporte.

Israel, uno de los países que cuenta con un mayor número de población vacunada contra el coronavirus, también exigen esos Códigos QR “de salud”, como los llaman. Pero lo piden, entre otras tantas cuestiones, para acceder tanto a teatros como, por ejemplo, a instalaciones de gimnasios. Lo que es un hecho es que, poco a poco, parece que la pesadilla de esta pandemia está llegando a su fin. Queda mucho para ese día, ¡pero estamos avanzando a pasos agigantados!