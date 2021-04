Chile se posiciona como destino seguro gracias a su 'Plan para Viajar a Chile'

Actualmente algo más del 44% de la población chilena ha rebido al menos la primera de las dos dosis de la vacuna frente al COVID-19 y, dado que estamos ya acostumbrados a oir hablar del 70% como un porcentaje óptimo de vacunación de cara a la vuelta a la normalidad, podemos deducir que Chile será, de cara al próximo verano, un destino razonablemente seguro.

Santiago | Pixabay

Además del dato de vacunación, muy interesante a la hora de elegir destino especialmente si nosotros no estamos vacunados, Chile cuenta con un protocolo de seguridad creado con el fin de impedir que el COVID-19 se extienda más allá de lo controlable: en primer lugar todos los viajeros deberán contar con una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje; además deberán firmar la 'Declaración jurada para viajeros', donde incluirán sus datos de contacto; también deberán presentar un seguro de salud con coberturas relativas a la COVID-19; todavía es obligatorio (veremos si se mantiene de cara al verano) un perido de cuarentena dividido en dos: los 5 primeros días en un hotel de tránsito donde los viajeros se someterán, pasado ese perido, a una PCR, de ser negativa podrán dirigirse a su destino aunque antes de moverse libremente por el país tendrán que cumplir 5 días más de cuarentena; el último requisito, y no menos importante, es responder a diario durante los primeros 14 días en el país el formulario de seguimiento que recibirán en su mail. Todas estas medidas están recogidas en el 'Plan Viajar a Chile' donde además se informa que no se permitirá el acceso a zonas que estén en fase de cuaretena obligatoria (algo así como nuestros cierres perimetrales en zonas de salud con alta incidencia del virus) y de que durante el mes de abril solo chilenos y extrajeros residentes podrán acceder al país; claro que nosotros estamos pensando en grandes viajes de verano...

Patagonia chilena | Pixabay

No son pocos requisitos ni tampoco ligeros, especialmente la cuarentena pero si algo tenemos que tener claro es que si buscamos un destino seguro tendremos que hacer frente a requisitos similares vayamos donde vayamos porque, aunque gracias a las vacunas vemos ya la luz al final de la pandemia, todavía nos falta un poco para lograr superarla y recuperar nuestra normalidad de siempre; además, lo cierto es que un país como Chile bien merece el esfuerzo, especialmente cuando te invitan a visitarlo tal que así: 'si Chile está en tus planes, puedes tener la certeza de que estamos preparados para recibirte, porque nosotros también tenemos un plan: el de hacer de tu viaje a Chile un viaje único y seguro'.

Desierto de Atacama | Pixabay

Chile es un país brutal desde el norte, donde está el desierto más árido del mundo (el de Atacama), hasta el sur y sus hielos patagónicos pasando por Santiago y Valparaíso, Rapa Nui, la isla de Robinson Crusoe y los lagos y volcanes del sur. Tentador ¿verdad? ahora ya sabes que visitar este país diverso y brutal es posible cumpliendo los requisitos que hacen del país un destino razonablemente seguro dados los tiempos que vivimos.