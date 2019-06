Chester, la ciudad con el segundo reloj más famoso de Inglaterra

Chester es una de esas ciudades a las que uno no acude cuando realiza su primera visita a Inglaterra. Pero, en caso de que ya conozcas ciudades como Londres, Manchester o Liverpool, es una opción muy interesante y acertada porque, pese a su pequeño tamaño, resulta una localidad muy acogedora y guarda en su interior construcciones dignas de admirar y una gran historia. Está a muy poca distancia de estas ciudades y Chester es una de las más bellas de las Midlands inglesas. Aquí nació en 1968 el actor Daniel Craig, un auténtico agente 007, y también el futbolista Michael Owen en 1979, además de Lady Godiva, condesa de Chester. La ciudad está atravesada por el río Dee y su arquitectura es muy peculiar, quizás su rasgo más característico. Tanto los edificios de sus calles principales como algunos monumentos importantes tienen las fachadas de madera entramada. Chester está rodeada por aproximadamente 3,2 kilómetros de murallas romanas lo que le otorga cierto aire de misterio y magia. Es una de las ciudades más históricas de Gran Bretaña precisamente por estas murallas, que permiten hacerse una idea de cómo lucía la zona hace siglos. Pasear por las murallas es imprescindible, con sus torres y puertas, al igual que visitar su anfiteatro romano. Pero también es esencial quedarse durante unos minutos al menos parado delante del Eastgate Clock, el segundo reloj más importante de Inglaterra, después del Big Ben, claro. Un elemento bello y tremendamente conocido que data de 1897. El clima en Chester es el mismo que en el resto del país, lluvioso, con nieblas y temperaturas bajas durante los meses más fríos del año. Pero esto no impide captar el esplendor de la ciudad sea cual sea la época que se elija para visitarla. La Catedral, el Museo Grosvenor, las galerías comerciales The Rows y varias posadas con muchos años en sus paredes que datan de la época de los Tudor y son verdaderos museos. Prepara las maletas e incluye Chester en tu recorrido british, te contamos qué lugares de la ciudad no puedes perderte.