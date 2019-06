Cataratas Huka, 220.000 litros de agua por segundo

Hace apenas 2.000 años (en términos geológicos, no es nada), una gran erupción tuvo lugar en el centro de la actual isla Norte de Nueva Zelanda. El poder de la erupción propició que se formará un lago inmenso, tan grande como la propia isla de Singapur. Se trata del Taupo, protagonista de una de las zonas más interesantes del país oceánico (si es que no lo es cada rincón allí). De repente, y hasta nuestros días, el centro de la isla tiene su 'playa privada', en tanto que el lago formó una gran área que hoy es una inmensa zona de recreo acuático. Deportes como el esquí acuático, el káyak o la vela son solo algunos de los que allí se disfrutan los 12 meses del año. Además, es una buena zona para la pesca, siendo la ciudad de Turangi, a su orilla, la planta más grande del mundo en el tratamiento de truchas. Pero nuestro destino no se encuentra allí, sino al norte de Taupo, en un barranco que sirve de preámbulo a que el río Waikato, el más largo de Nueva Zelanda, entre en contacto con el lago. Se trata de un pequeño desfiladero que ha dado lugar a las carataras Huka, todo un fenómeno de la Naturaleza. La fuerza del agua es increíble, ya que cae a una velocidad asombrosa, cifrándose en más de 220.000 litros por segundo. Once metros de caída libre que incluso se pueden ver y disfrutar desde su base, ya que hay embarcaciones que pasean a los turistas por el río hasta llegar a las Huka. Sin embargo, lo más interesante es llegar a ellas atravesando el parque natural Spa. El sendero llamado Huka Falls Trail es fácil, de apenas una hora de caminata, y permite conocer tanto el río manso como la tempestad de las cataratas; todo ello en una zona donde lo difícil es no encontrar un rincón desde el que hacer buenas fotografías.