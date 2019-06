Cataratas Detian, la frontera más bella de Asia

China y Vietnam no son los vecinos mejor avenidos, especialmente si se trata de sus fronteras. Afortunadamente, sus eternos problemas de aguas jurisdiccionales en el Mar de China Meridional no se trasladan a su interior, especialmente a los metros de mayor belleza que separa ambos países: el de las cataratas Detian. En Vietnam se las conoce como Ban Gioc pero da igual si se las llama de una u otra forma, porque ambas son sinónimo de belleza. De hecho, se encuentran entre los saltos de agua más bellos del planeta, gracias no solo a la grandiosidad de su caída, sino a que se encuentran en plena selva, enmarcadas en una naturaleza exhuberante y siempre verde, así como cayendo sobre un lago de aguas turquesas que permite un marco excepcional. Se extienden por un total de 120 metros de ancho por el lado Chino y otros 200 por el de Vietnam. Coger una pequeña barca y situarnos frente a ellas es una opción que prácticamente ningún turista descarta, sintiendo el rocío de la espuma al caer en el rostro. Las Detian se encuentran dispuestas a lo largo de tres niveles, cayendo el agua uno sobre el otro hasta acabar en el lago (la caída mayor es de 53 metros). Desde cualquier punto se ven grandes montañas al fondo y los días de niebla el paisaje se vuelve incluso fantasmagórico, como una alegoría mágica. Son tan llamativas como sus pobladores, pescadores de ambas orillas que tienen aquí un buen sustento, pues la laguna es rica en peces exóticos. La mejor opción para visitarlas si estamos en China es desde la ciudad de Nanning. Allí se puede contratar una excursión a las cataratas, un viaje que tomará cuatro horas por trayecto y que nos obligará a pernoctar dos noches en Nanning. Desde Vietnam, se puede hacer en autobús, saliendo de Cao Bang a Trung Khanh y, de allí, en moto-taxi hasta las cataratas. Dos aventuras, un único destino.