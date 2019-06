Castillos en el aire. Un espacio idílico en el corazón del Périgord.

Dime, ¿por qué no construimos castillos en los árboles? Así nació la idea de Chateaux Dans les Arbres. Todos hemos soñado alguna vez con construir castillos en el aire y en Francia, lo que se les ocurrió es construirlos cerca del aire, entre los árboles. Castillos ocultos como los que imaginábamos cuando éramos pequeños. Et voilà, el sueño hecho realidad en un pequeño rincón en Francia. Realizado: un mini castillo en un árbol puede ser tuyo. Hay una serie de intrincados diseños para elegir, cada uno hecho a mano con amor por el maestro constructor de la casa del árbol, Remi, que se inspiró en las torres de los castillos de los cuentos de hadas. Y lo que hace es copiarlos con las pasarelas adecuadas y sus patios interiores. Si decides hacer tuyo este maravilloso cuento y alojarte en su castillo, cada casa del árbol-castillo tiene una bañera de hidromasaje en la terraza donde puedes relajarte mientras sientes la brisa y observas el orden de las tierras feudales francesas. En lugar de un foso, vas a tener una piscina infinita. Y no solo eso, como en todo cuento de hadas, van a mimarte, cual príncipe o princesa, solicitando los masajes que se ofrecen. Hay cuatro tipos de castillos a elegir. La Cabaña Monbazillac para dos personas con con vistas al parque natural y al Castillo de Biron, una suite en el árbol con jacuzzi propio, ambientada en Oriente, cama doble, mini-bar, cafetera, calentador de agua y albornoces. Precio desde 225 euros por noche con desayuno. La Cabaña Milandes en un bosque de robles construida sobre el antiguo foso. Alojamiento familiar con terraza. Vistas a las aldeas del Perigord y en el interior un ambiente natural. Un dormitorio con cama doble y una habitación con literas para dos personas con mini-bar, cafetera, calentador de agua, Albornoces, Wifi, DVD y Televisión. Precio desde 225 euros por noche con desayuno. La Cabaña Hautefort sobre un roble centenario junto al foso. Levantada en lo más alto de la copa, puede alojar hasta 6 personas. Una pasarela de madera sobre el foso le llevará a un amplio patio interior. Esta es la Casa Ýrbol más grande. Ambiente tradicional pátina de hierro y madera envejecida. Tres dormitorios, cocina, Wifi, DVD y Televisión. El jacuzzi de esta casa es para seis. Precio desde 235 euros la noche. La Cabaña Spa Sauna de Puybeton. Un ambiente único para disfrutar de la armonía de un diseño original y exclusivo. Desde su terraza, se puede contemplar el panorama de un frondoso y misterioso bosque. La originalidad de su arquitectura la convierten en un lugar mágico. Para dos personas con cama doble, amplio cuarto de baño en la torre de la vivienda, bañera y doble lavabo. WC separado. Mini-bar, cafetera, y batas de baño. Salón interior con chimenea y un sillón. Calefacción y refrigeración disponible en cualquier época del año. Spa de tipo espejo con un excepcional efecto de desbordamiento y con cromoterapia y Sauna finlandesa. Precio desde 265 euros por noche con desayuno incluido. Situado en la Dordoña, hay mucho que ver y que hacer. Excursiones por los alrededores y pasar el rato en antiguos castillos de los que no están en los árboles, explorar los famosos pueblos de piedra blanca y, por supuesto probar los famosos vinos de la zona. Un original alojamiento que hará volar nuestra imaginación. Curioso si que es.