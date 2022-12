Castillo de If de Marsella: ¿qué Rey ordenó su construcción y cuáles fueron los motivos?

Marsella es una de las ciudades francesas que, año tras año, más visitantes recibe. Y siendo honestos, no es para menos. En ella podemos encontrar un gran número de edificaciones, monumentos y leyendas que no dejan absolutamente indiferente a nadie. ¡Es realmente especial!

Una de las construcciones que más llama la atención de Marsella es el castillo de If. Se trata de una fortificación que se erigió entre los años 1527 y 1529 en el islote de If en el archipiélago de Frioul, en plena bahía de la ciudad francesa. Por lo tanto, no es ningún secreto que estamos en un punto de lo más estratégico a nivel militar.

El Castillo de If de Marsella, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que allá por el año 1516, en esta isla, hizo escala una nao portuguesa. Ésta viajaba desde Lisboa con destino Roma, y transportaba nada más y nada menos que un rinoceronte indio. Se trataba de una ofrenda al Papa León X del Rey Manuel I de Portugal.

En aquella época, el rinoceronte era un animal verdaderamente sorprendente y espectacular. Al fin y al cabo, era poco común verlo. A excepción de algunos elefantes que regalaron a diversos monarcas europeos, no se veían este tipo de animales por el continente.

Al ser conocedor de la noticia, el Rey Francisco I de Francia se desplazó hasta Marsella para poder verlo en primera persona. Desafortunadamente, poco después de retomar su viaje por el Mar Mediterráneo, el animal y el resto de la tripulación naufragaron en la zona de la costa de Liguria.

Castillo If | Imagen de Jeanne Menjoulet en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Otro año a destacar en la historia del Castillo de If es el 1527. Debemos saber, antes que nada, que en 1524, la ciudad de Marsella fue asediada por Carlos III de Borbón, bajo las órdenes del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Fue el motivo por el que, tan solo unos años más tarde, Francisco I de Francia ordenó la construcción de esta fortificación para poder defender a la ciudad de Marsella en caso de ataque marítimo.

A pesar de que sea la razón más obvia por la que se construyó el Castillo de If, lo cierto es que no es la única. Muchos son los que sostienen la hipótesis de que el Rey Francisco I de Francia ordenó que se erigiera esta fortaleza para vigilar la ciudad, ya que se incorporó a la Corona tan solo tres décadas antes.

Para la construcción de este castillo, y como consecuencia de la hostilidad que mostraron los marselleses a la hora de llevar a cabo este proyecto, se utilizaron piedras de iglesias y conventos parcialmente derruidos. Por si fuera poco, se utilizaron los restos de la destrucción que provocó el ejército del emperador Carlos I.

El Castillo de If de Marsella, con un gran pasado como cárcel

Si hay algo por lo que destaca este Castillo, a nivel histórico, es porque fue utilizado como cárcel durante muchísimos siglos. De hecho, en 1521, la isla ya acogía a un primer encarcelado, que era el caballero Anselmo. A pesar de todo, no fue hasta el siglo XVII cuando este Castillo se convirtió en prisión estatal.

Muchos han sido los hombres célebres encarcelados en esta fortaleza marsellesa. Entre ellos, Jean-Baptiste Chataud (que introdujo la peste en Marsella en 1720), el general Jean-Baptiste Kléber o, incluso, el conde de Mirabeau. Por si fuera poco, hay una leyenda que vincula al hombre de la máscara de hierro con este castillo.

El paso del tiempo hizo que el Castillo de If de Marsella dejara de ser utilizado como prisión, para ser únicamente uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad. Un punto al que normalmente se accede en barco desde el Vieux-Port. Un dato curioso es que, hasta 1950, el farero y su familia residían en la isla de If.