Casa Kimball una villa de lujo en la costa dominicana

Casa Kimball es un destino excepcional en el Caribe. Una villa exclusiva y privada situada en la costa norte de la isla de la República Dominicana. En un paisaje frente al mar, en una comunidad cerrada, una villa de estilo moderno y espectacular diseño, para unas vacaciones exclusivas y perfectas. Sol, brisa y espacios abiertos. Un destino perfecto para estar como en tu propia casa. Instalaciones modernas, personal amable y profesional, vistas al océano Atlántico y una piscina de borde infinito. Una espaciosa y moderna villa privada con 8 dormitorios totalmente equipada y atendida para unas vacaciones excepcionales en familia o con amigos. La Villa cuenta con aire acondicionado, capacidad para 18 personas, un chef personal, un bar con camarero, conserje para planificar todas tus actividades, mesa de billar, televisión de plasma con DVD, Karaoke y Xbox, sonido envolvente de interior y al aire libre, Internet inalámbrico en todo el chalet y soporte para iPod en cada habitación, croquet y bádminton, servicios de oficina y bañera de hidromasaje al borde del acantilado. Una finca rodeada de almendros, palmeras de coco, viñas en flor y arbustos nativos de la República Dominicana. Casa Kimbal se alquila en regimen de alquiler privado de lujo para que la disfrutes en exclusiva. Una Villa de la que no vas a querer marcharte. Los precios desde el 1 mayo al 31 de agosto son $ 3,000 dólares o 2.181euros al día. Precio semanal $ 21,000 dólares o 15.265 euros en temporada alta. Casa Kimball se encuentra en la costa norte de la isla, cerca de Playa Grande, de un campo de golf de clase mundial y de playas de arena blanca con espectaculares vistas. En la ciudad de Cabrera, sobre el acantilado que se adentra en el océano. La zona está libre del turismo con lagos de aguas cristalinas y playas abiertas, villas situadas discretamente y hoteles boutique europeos y bares de merengue al aire libre. Disfruta de la esencia del Caribe, su tranquilidad y la alegría de sus gentes. Y no esperes unas vacaciones sin actividades. La oferta desde Casa Kimball es muy amplia. Windsurf y Kiteboarding, el nuevo deporte de agua más caliente del planeta y de la costa Norte. Pesca de altura, avistamiento de cetáceos, y la posibilidad de navegar y tomar el sol a bordo de un catamaran combinado con la práctica de snorkel o el buceo para descubrir la fauna marina. Rutas en bicicleta de montaña, safaris en vehículos 4x4 y paseos a caballo. Y si necesitas un masaje, no hay problema, Suzanna Day Spa te acerca los tratamientos que necesites. Unas vacaciones de lujo, para compartir con tus amigos o con tu familia, en un alojamiento único. Y todo, en un país que tiene mucho que ofrecer, la República Dominicana. Disfrútalo.