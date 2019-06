Carnaval: Anuncio de la primavera en Eslovenia

Carnaval es toda una celebración en Eslovenia. En algunos lugares del país, se han conservado las tradiciones y a los protagonistas por los siglos de los siglos, pasando de generación en generación, lo que ha dado como resultado que la UNESCO los haya catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Algunos incluso, han sido declarados una obra maestra viviente. Pero además del valor etnológico del Carnaval, hay otros eventos importantes en estas fiestas que atraen cada año a miles de turistas es este país.

Los Kurents son los personajes de Carnaval más famosos de Eslovenia. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, a estos curiosos y espectaculares personajes los puedes encontrarlos en Ptuj y sus alrededores, en Drava Field, y en Haloze Hills y Slovenske Gorice Hills. Llevan un atuendo típico conocido como Kurentija, con sombrero, un traje de piel de oveja, medias verdes o rojas hasta la rodilla, campanas atadas a una cadena alrededor del cinturón, y un ježevka o un palo grueso con espinas de erizo en la mano. Y pañuelos pequeños que les regalan las mujeres sujetos en las cadensa o en el palo ježevka.

Los Kurents hacen rondas de puerta a puerta, y según cuenta la tradición persiguen al invierno saltando y haciendo ruido, y traen la primavera y la abundancia a la tierra. Para conocerles en persona puedes asistir a una celebración tradicional de Kurentovanje en Ptuj.

También durante la temporada de Carnaval, merece la pena visitar Cerkno. Allí, puedes conocer a los Laufarji, personajes típicos que usan máscaras especiales hechas de madera de tilo. Los grupos de laufarji constan de 25 personajes que comienzan a reunirse entre el primer domingo después del Año Nuevo y hasta el domingo de Carnaval. Simbolizan las características y las debilidades de grupos particulares de personas. El personaje central se llama Pust, cubierto de musgo, con cuernos y lleva un pequeño abeto en las manos. Durante Shrovetide, es condenado por todas las cosas malas que sucedieron durante el año anterior.

Además de Pust, también hay otros personajes vestidos con diversos materiales naturales, como hiedra, heno y pieles de animales. Materiales que también les dan nombres: "The Ivy Man", "Hay Man", "The Fleece Man", "The Spruce Man", etc. El único personaje que habla es "el Viejo", y un papel importante también lo juegan los guardias de Pust conocidos como los "Hombres Roscados".

Škoromati por otro lado son las máscaras de Carnaval más antiguas de Eslovenia. El sábado de Shrove, puedes encontrarlos en las aldeas de la ladera sur de las colinas de Brkini y la llanura de Podgrajsko-Matarsko, donde van en un Poberija: rondas puerta a puerta recogiendo regalos de las casas. Esta tarea se confía al Poberin, el Recopilador, que es el único personaje que usa vestimenta navideña. Los s coloridos sombrero hechos de flores de papel son el símbolo típico del Škoromati . Y hay otro personaje. El Kleščar o Škopit, que persigue a las mujeres, niñas y niños para mancharles con hollín el rostro.

También puedes encontrar costumbres y personajes interesantes de Carnaval en otros lugares del país. Como en las celebraciones de Drežnica y Drežniške Ravni cerca de Kobarid. Conocerás a "los feos" que persiguen a los jóvenes para mancharles de hollín y a "Los bellos" bailando y juntando regalos de casa en casa.

Si visitas Kostanjevica na Krki, serás recibido por Šelmarji, y podrás reconocerlos por su cabeza de metal o Šelma. En la tierra de Kurenti, también podrás ver rondas puerta a puerta por los Carnival Plowmen que aran y siembran una semilla en los corrales, simbólicamente, para asegurar una buena cosecha en el campo.

En Prekmurje, no te pierdas la boda de pino. Antiguamente si nadie en el pueblo se casaba en el período anterior a la temporada de Carnaval o en los días entre Navidad y el Miércoles de Ceniza, se celebraba una Boda simbólica, la de Pino.

Cerknica se transforma en Carnavaol. Su desfile es conocido por sus máscara, como las de Ursula la Bruja, Jezerko el Hombre del Lago, el Pez Lucio gigante, el Dragón, Liza la Bruja y Butalci. Desde el jueves, comienza la fiesta con un aserrado tradicional de la bruja. Y el domingo de Shrove, las máscaras de Shrovetide y los personajes, desfilan por las calles.

En Carnaval, encontrarás máscaras y desfiles en muchas ciudades. Visita el Carnaval del Dragón de Ljubljana, donde un gran dragón verde camina por las calles del centro de la ciudad, seguido de las máscaras. Y en la costa, el invierno es perseguido por las figuras del Carnaval en el Carnaval de Istria con una gran celebración.

Hay mucho que ver y mucho que celebrar, especialmente la llegada de la temporada de primavera con los personajes de Carnaval. Así que si todavía no tienes un plan, anota a Eslovenia como destino. Te sorprenderá.

