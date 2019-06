Aguas de color verde turquesa, en uno de los ríos más bellos de toda Europa, y una de las gargantas más sorprendentes de Francia, hablamos de la Garganta de Verdon o Gorges du Verdon, en francés. Y no es para menos la fama que tiene. Con unos 25 kilómetros de largo y hasta 700 metros de profundidad, es uno de los parajes más bellos al sureste de Francia. Les Gorges du Verdon es una de las gargantas más famosas del mundo. Su nombre viene del río Verdon, llamado así por el color de sus aguas. Desde el norte, en el distrito de Alpes-de-Haute-Provence y hasta la zona sur de Var, en el sureste de Francia es uno de los lugares más bellos en el continente. Además, es el cañón más profundo de Europa. El color verde turquesa del río en la parte inferior de la garganta se debe a los sedimentos en el agua de la piedra caliza erosionada, así como a pequeñas plantas que dan al agua este color tan intenso. Y como no, en un paraje así, lo que apetece es por supuesto el deporte de aventura. Un lugar perfecto, al que acuden los amantes del senderismo, la escalada, o el kayaking. La erosión de la roca caliza ha ido perfilando durante años este impresionante desfiladero. El cañón tiene en algunos tramos paredes verticales de hasta 700 metros de altura y la luz del sol no alcanza en varios puntos la parte inferior de la garganta, por lo que las temperaturas bajan bastante en cuanto iniciamos la bajada hacia el río, a pie o en kayak. En les Gorges du Verdon hay más de 1500 rutas posibles, algunas de hasta tres 3 días para vivir la aventura y muchos escaladores prueban a escalar hacia arriba los 700 metros. La variedad de rutas abarcan grietas, pilares y muros interminables, y varían en distancia de 20 metros a más de 400 metros. La escalada es generalmente de naturaleza técnica. Tanto si deseas explorar la zona, mochila al hombro, como si lo que quieres es tan solo ver el paisaje, les Gorges du Verdon son un destino singular, y muy cerca de la famosa Costa Azul. Las playas no quedan lejos. Un lugar especial para los más aventureros. Prepárate para los retos más difíciles. Puenting, rafting en los rápidos, ciclismo de montaña, botes con remos, en Les Gorges du Verdon encontrarás todo tipo de actividades deportivas interesantes. Y para los amantes de la naturaleza, hay formaciones geológicas y cuevas maravillosas. Pueblos y ciudades con encanto como Castellane, Moustiers Sainte Marie, Rougon, y La Palud sur Verdon, y una gastronomía basada en productos de la tierra. Al final del río Verdon, el agua fluye hacia el lago de Sainte-Croix-du-Verdon, o lago de Sainte-Croix. Naturaleza en estado puro y aventura para todos los niveles. Un paraje de la región francesa de Alpes-de-Haute-Provence, que tiene mucho que ofrecer.