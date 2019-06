Un campo de géisers en la Cordillera de los Andes

Más de 80 géisers activos, ubicados al norte de Chile, a 4.320 metros sobre el nivel del mar, forman el grupo más grande de géisers de todo el hemisferio sur. El Parque Geotérmico Geyser del Tatio es el tercer mayor campo de géisers del mundo después del de Yellowstone en EE.UU y el de Dolina Giezerov en Rusia. Uno de esos lugares increíbles del planeta que no podemos dejar de ver. El campo geotérmico del Tatio ubicado en la Cordillera de los Andes es el más alto del mundo y se ubica a 89 kilómetros de San Pedro de Atacama. Los géisers tienen su hora de mayor apogeo entre las 5h 30 y 7h de la mañana, cuando la altura de los chorros alcanza fácilmente los 10 metros. Para conocer el parque termal y disfrutarlo en todo su esplendor es necesario levantarse muy temprano, porque a partir de las 9h de la mañana cesa la actividad. Y hay que tener en cuenta que a esas horas de la madrugada las temperaturas pueden ser bajísimas en este desierto, llegando incluso a los -20°C bajo cero en invierno. Así que recuerda ir muy abrigado. Las fumarolas de vapor producidas por las altas temperaturas de sus cráteres acuosos son realmente espectaculares y se encuentran rodeadas por cerros que alcanzan los 5.900 metros de altitud. Con temperaturas de hasta 85ºC el vapor de agua emerge de la tierra con fuerza llegando a alturas aproximadas de entre los 7 y 8 metros. Un escenario de géisers impresionante y atractivo que hay que visitar con precaución ya que en algunos puntos puede resultar peligroso. La mayoría de las fumarolas son del tipo sulfhídricas, consistiendo esencialmente en vapor de agua con un pequeño porcentaje de anhídrido carbónico y sulfuroso. A pesar del número de géiseres las erupciones no son de gran altura. Pero no todo son Géisers en el Tatio, también hay muchas lagunas termales, incluso en un par de ellas te puedesbañar, así que no olvides tu traje de baño y una toalla para secarte. Al amanecer la temperatura es muy fría pero el día se va calentando con el paso de las horas, así que, después del frío, puedes aprovechar los pozos termales naturales y disfrutar de un baño caliente. Si lo prefieres, puedes optar por desplazarte hasta las Termas de Puritama o Baños de Puritama, a 35 kilómetros de San Pedro. Puritama significa en indígena "agua caliente", en pleno desierto, en una zona famosa por sus yacimientos arqueológicos, encontrarás ocho piscinas de agua tibia con temperaturas que rondan los 25ºC y 30°C. El agua posee propiedades medicinales y terapéuticas ya que se nutre de los minerales que trae el río Puritama. A esta altitud, 4.320 metros sobre el nivel del mar, la altura puede influir en tu organismo, así que hay que tener en cuenta que puedes sentir malestar físico y dificultades para respirar. Por ello no se recomienda visitar la zona a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños, y a quienes padecen de hipertensión. En el lugar, es posible observar vicuñas, llamas, ñandúes y vizcachas, fauna autóctona y vegetación, la flora consiste en cactus gigantes, llaretas y coirón. Un recorrido alucinante por lo que parece el infierno del paraíso pero que es en realidad naturaleza en estado puro, un paisaje inmenso que impacta por su belleza.