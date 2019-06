El Camino del Rey de Juego de Tronos

The Dark Hedges es un tramo de la carretera de Bregagh Road, cerca de la localidad de Armoy, en Irlanda del Norte. ¿Y qué tiene de especial un tramo de carretera? Pues que este pequeño tramo parece salido de una película de miedo. Las ramas de los árboles que lo rodean están entrelazadas formando una especie de túnel del terror. Y no solo eso, las luces y las sombras que refleja la luz del sol entre los huecos, confieren un punto sobrenatural al conjunto. No hay más que ver las imágenes para sentir lo que sienten aquellos que se atreven adentrarse en la carretera que se encuentra frente al Club de Golf Gracehill. Los orígenes de este laberinto arbolado se remontan al Siglo XVIII. La familia Stuart por aquel entonces propietaria de los terrenos, fue quien creó este camino con 150 árboles para impresionar a los invitados que visitaban su mansión, en la actualidad el Gracehill Club de Golf. Y así ha llegado hasta nuestros días, convertida en una entrada más que espectacular. Dos siglos más tarde, los árboles siguen siendo un magnífico escenario natural y se han convertido en uno de los fenómenos naturales más fotografiados en Irlanda del Norte. De hecho, estos emblemáticos árboles se han utilizado como lugar de rodaje de la épica serie de HBO Juego de tronos, representan el famoso Camino del Rey. Las hayas adoran este recóndito y húmedo lugar y han creado un túnel tan fantasmagórico que se ha ido alimentando incluso con leyendas de seres del más allá. Hay una que sirve para ahuyentar a los que osen acercarse allí, que habla del fantasma de una mujer, Lady Grey. Otra acerca de una criada que murió en un lugar cercano en extrañas circunstancias, y una sobre un espíritu errante que se acerca desde un cementerio cercano. También se cuenta que se desliza entre la ramas el espítitu de otra dama que enloqueció cuando matarona a su amado. Las leyendas coinciden en que por las noches o en días oscuros de tormenta, vas a poder ver a estos espírtus atormentados, así que ve preparado. Creas o no en seres del más allá, entre las tierras de cultivo de Armoy esta carretera rodeada de hayas, conocida como The Dark Hedges o los bordes oscuros, crea un escenario de asombrosa belleza. Parar el coche y caminar entre estos árboles es lo que apetece cuando te acercas al camino, se respira paz y tranquilidad, no hay cientos de turistas, este es un lugar recóndito y alejado, rodeado de campos de intensos verdes, que se pueden disfrutar con calma. Y si amas o eres fan de la serie de Juego de Tronos, vas a alucinar.