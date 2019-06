Y seguimos con los subidones de adrenalina. Queremos probarlos todos, así que hoy viajamos a los Estados Unidos, al parque de atracciones de Jackson Township, Nueva Jersey. ¿Te imaginas una atracción de caída libre que sube hasta los 126 metros y que cae a una velocidad de vertigo? Pues existe y vas a alcanzar los 145 kilómetros por hora en tan solo 10 segundos. Ahí es nada. Y si te decimos además que en la misma atracción hay una estructura que también es una montaña rusa que recorre la misma altura a 205 kilómetros por hora. Pues esta locura existe, se llaman Kingda Ka y Zumanjaro Drop of Doom y puedes probarlas en el parque de atracciones Six Flags Great Adventure de Nueva Jersey. Una auténtica ración de vertigo, velocidad y adrenalina con la caída en vertical más alta del mundo. Zumanjaro te lleva a lo más alto en una góndola con capacidad para ocho personas. Y en 30 segundos te situa en la parte superior de la atracción. A continuación simplemente, si es que a esa altura y situación se le puede llamar simplemente, puedes disfrutar de las impresionantes vistas del parque de atracciones Six Flags Great Adventure mientras se te dispara el corazón pensando en lo que te espera. Son cuatro segundos, que se hacen eternos. Y llega, vamos que si llega, caes a toda velocidad, de repente, a 145 kilómetros por hora, caes 126 metros de altura sin piedad, un placer que dura 10 intensos, largos y emocionantes segundos que te dejan sin respiración. Impresionante. Esta lanzadera acaba de abrir sus puertas y es una auténtica pasada. No hay nada más extremo y cañero que una caída libre en Zumanjaro Drop of Doom, casi no da tiempo ni a gritar, brutal. Bueno, si, hay algo más, porque también puedes probar la montaña rusa que pasa por encima de las gondolas de caída libre. Un terrorífico recorrido a toda velocidad solo apto para valientes o amantes de las emociones fuertes. Kingda Ka, es una montaña rusa intensa y espectacular con una caída en vertical a la par que la de Zumanjaro. Se convierte así en la montaña rusa más alta del mundo, en la misma estructura y a una velocidad de vertigo que alcanza los 205 kilómetros por hora. Las dos atracciones se ponen en marcha al mismo tiempo y van en paralelo lo que aumenta la emoción. Six Flags Great Adventure es uno de los parques de atracciones más antiguos de los Estados Unidos y esta especializado en montañas rusas de vertigo. Zumanjaro es el regalo para los amantes de adrenalina en el 40 Aniversario del parque. Si la montaña rusa Kingda Ka es un viaje intenso, Zumanjaro es la experiencia que no te puedes perder en Jackson Township, Nueva Jersey.