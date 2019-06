En busca de los castillos abandonados de Reino Unido

Tres años de trabajo es lo que ha necesitado el escritor Dave Hamilton para recorrer Gran Bretaña de norte a sur, compilando los 250 lugares más emblemáticos y, al mismo tiempo, más inhóspitos de la gran isla británica. Una labor que ha sido posible gracias a las 100 personas que confiaron en él a la hora de crear, mediante 'crowfunding', lo que se ha bautizado como 'Wild Ruins', un libro que muestra las maravillas que hay repartidas en el país abandonadas a su suerte, sin que muchos sepan que esconden legados, historia, arquitectura...

El objetivo que se marcó Hamilton fue que los ingleses conectaran con su pasado, que se dieran cuenta de que no es necesario irse fuera de su país para visitar ruinas de otros siglos. Y, de paso, convertir a Reino Unido en un destino también para amantes de la arqueología, de la historia medieval inhóspita, de los lugares surrealistas...

Es el caso de la abadía de Byland, en el condado de North Yorkshire. Es uno de los ejemplos que aparece en el libro. Se trata de las ruinas de un antiguo templo que, sin embargo, y a pesar de haber sido abandonado, aún mantiene buena parte de la estructura de su fachada principal, con tres puertas de acceso y lo que fue una gran vidriera gótica, así como una de las paredes laterales casi intacta. No queda nada del rosetón, pero sí una de las pequeñas torres que lo jalonaban. Levantada en el siglo XII, se encuentra en el Parque Nacional de North York Moors, por lo que es un perfecto destino para ir de escapada familiar en bicicleta.

Otro de los lugares emblemáticos completamente abandonados, fantasma en medio de la región de Tisbury, es el Viejo Castillo de Wardour. Levantado en el siglo XIV como una lujosa y fortificada vivienda de la nobleza, fue uno de los muchos inmuebles que no pudieron sobrellevar los incendios y ataques que ocurrieron durante la Guerra Civil británica. Hoy es considerado una de las ruinas mejor conservadas y ha servido de inspiración para muchos autores románticos desde el apogeo de este movimiento en el siglo XIX. El castillo de la película 'Robin Hood, el príncipe de los ladrones', interpretada por Kevin Costner, se inspiró en este.

No es el único castillo de la lista. Seguro que a Sir Colin Campbell, primer lord de Glenorchy, no le haría nada de gracia saber que la fortaleza que mandó a construir a mediados del siglo XV en el lago Awe, cerca de Argyll and Bute, en Escocia, no sobreviviría ni dos siglos. Y es que el castillo de Kilchurn ya fue abandonado para cuando sobrevino el siglo XVIII, pasando a fundirse con un entorno de escasa vegetación y expuesto a un tiempo muy poco clemente. Afortunadamente, está abierto los meses de verano, hasta septiembre, y puede visitarte su interior, también en ruinas.

El buen estado de algunos de ellos obliga a preguntarse por qué no se rehabilitan o se ponen en funcionamiento de algún modo y con algún fin. Es el caso de la abadía de Fountains, en North Yorkshire. Situada a apenas unos kilómetros de Ripon, es uno de los monasterios cistercienses mejor conservados de Inglaterra, incluso estando abandonado. Fue fundado por monjes benedictinos a principios del siglo XII y se abandonó en 1539, cuando el rey Enrique VIII ordenó la disolución de los monasterios. Desde entonces, se mantiene en pie. Hoy es el centro de un gran jardín de estilo georgiano y su torres octogonal es visitable.

Y la lista sigue, y sigue, con más castillos, monasterios, iglesias... incluso baterías antiaéreas, las famosas torres fortificadas de Maunsell, en las aguas del Canal de la Mancha, y que solo estuvieron activas de 1942 a 1950. Los últimos tesoros abandonados de un país que reivindica su historia.

