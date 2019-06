Bryce, el cañón de las 7.500 estrellas

Situado a 330 kilómetros al noreste de Las Vegas, el cañón de Bryce es el hermano pequeño del Gran Cañón del Colorado, que se encuentra a no demasiada distancia. Sin embargo, no se trata de un destino menor, pues su belleza es igual de apabullante. Para empezar, gracias a sus ‘hoodoos’, unas columnas y arcos erosionados por el viento durante siglos y que, vistos desde las montañas que dan a los desfiladeros, parecen mares de puntas de un intenso color rojo y naranja, como brasas ardiendo y llamas que se elevan. Son el resultado de sedimentos de lagos de hace 63 millones de años. El Parque Nacional de Bryce se encuentra a mayor altura que los de Zion o el Gran Cañón, con una cota media de altitud que se encuentra entre los 2.400 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Se da la circunstancia de que, además, no sería correcto hablar de ‘cañón’, en tanto que no corre ni corrió un río, sino que es el resultado de lagos. Son los que vieron los primeros humanos que aquí vivieron, hace unos 10.000 años. Ellos vieron lo mismo que podemos observar nosotros ahora: el mejor cielo estrellado de todo Estados Unidos. Como la localidad más cercana, que también se llama Bryce, está bastante alejada del cañón, y no hay carreteras que polucionen, estamos ante uno de los aires más limpios del continente norteamericano y, además, la ausencia de contaminación lumínica permite ver hasta 7.500 estrellas, es decir, tres veces más que la media del país. Todo un paraíso para los amantes de la astronomía. En todo el Parque sólo hay un recorrido en el que se pueda conducir. Se trata de la ruta panorámica Rim Road Scenic Drive, que discurre a lo largo de 30 kilómetros por el borde los maravillosos y espeluznantes acantilados, con miradores como el Inspiration Point. Desde ella es de donde surgen las diferentes rutas de senderismo que permitirán extasiarse con un paisaje único.