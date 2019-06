Brujas, la ciudad romántica

Brujas se encuentra a 11 kilómetros de la costa del mar del Norte y es la capital de la región de Flandes. Está situada a 90 kilómetros de Bruselas, y se la conoce como la Venecia del norte debido a la gran cantidad de canales que la atraviesan. Brujas es una ciudad pequeña, se puede visitar en un solo día si no dispones de mucho tiempo y es una escapada ideal si vas a viajar a la capital de Bélgica. Es una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo, y su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza, la ciudad fue muy importante en la Edad Media durante más de 400 años gracias al comercio texti. Más tarde cayó en el olvido y quedó aislada del mundo. Así ha logrado conservar su gran patrimonio siendo restaurada y recuperada siglos más tarde. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza Mayor, rodeada por espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o De Lakenhalle y el imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas. En la plaza se celebra un mercado todos los sábados. La Plaza de Burg, es el centro administrativo de la ciudad. Es la segunda plaza más importante y una de las más bonitas, aquí está el edificio del ayuntamiento cuya fachada data del Siglo XIV y la Basílica de la Santa Sangre, o Heilig Bloed, que son en realidad dos pequeñas capillas del siglo XII, y que eran las capillas del antiguo Castillo de los Condes de Flandes. Esta iglesia guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. La Iglesia de Nuestra Señora, Onze Lieve Vrouwekerktiene, tiene la torre de ladrillo más alta de la ciudad, conocida como el Belfort, con 83 metros de altura, se puede subir a la parte más alta para disfrutar de las mejores vistas sobre Brujas. Con una altura de 122 metros la Iglesia de Nuestra Señora es el segundo edificio de ladrillo más alto del mundo y fue construido en estilo gótico en el siglo XIII. Esta iglesia es la más famosa de Brujas. La Catedral de San Salvador, es otra de las iglesias más importantes, la más antigua de Brujas y uno de los edificios más emblemáticos. No dejes de ir al Centro y Escuela de Encaje, donde se puede aprender a hacer encaje de bolillos y darte una vuelta por el museo. Otra de las visitas obligadas es el apacible Beaterio, o Convento de las Beguinas, que nos transportará a tiempos de la Edad Media en pleno corazón de la ciudad. En estos edidicios se refugiaban las mujeres viudas, huérfanas o solteras que no querían recluirse en los conventos. Eran auténticas ciudades dentro de la ciudad. Otra visita interesante es el Hospital de San Juan, uno de los hospitales más antiguos que existe en Europa. En la actualidad alberga el Museo Memling, museo del antiguo hospital y su farmacia. Y el Puente San Bonifacius de aspecto medieval pero construido en 1910 para la unir los dos lados del Río que es uno de los lugares más fotografiados de Brujas. Y si quieres retroceder a la Edad Media, puedes adentrarte en Historium, un edificio en la Plaza Mayor, que combina cine, música y efectos especiales para crear una experiencia mágica. Vivirás una historia de amor apasionante en la edad de oro de Brujas. Se puede ver, oír, oler y sentir cómo era la vida en aquellos tiempos. Cuesta 11 euros para los adultos y 5,50 para los niños. El Minnewater o Lago del Amor es uno de los lugares más románticos de la ciudad. Y no dejes de embarcarte en un barco para recorrer sus canales. Brujas es una ciudad romántica, ideal para perderse por sus calles y canales y descubrir sus rincones. Restaurantes y encantadores cafés nos ayudarán a recuperar fuerzas. No dejes de visitar la Venecia del norte. Una escapada a una de las ciudades más bonitas de Europa.