El bosque sagrado de bambú

Arashiyama es el segundo distrito turístico más importante en Kioto. Templos y santuarios son algunos de los lugares más interesantes, pero la atracción por excelencia es la famosa Arashiyama Bamboo Grove. En el extremo oeste de Kioto, escondido a lo largo de la base de las montañas Arashiyama que significa "Montañas de tormenta" y a unos 30 minutos del centro de la ciudad, este bosque de bambú es de una belleza que asombra, un lugar muy especial que transmite paz y tranquilidad. Los bosques de bambú de Arashiyama junto con los túneles torii de Fushimi-Inari-Taisha y Kinkaku-ji, son uno de los lugares más fotografiados de la ciudad pero nada es comparable a perderse entre la arboleda alta y verde, es muy diferente a cualquier otro bosque de nuestro alrededor. Aquí todo es etéreo y sútil, la luz es irreal y adquiere una tonalidad especial filtrada por los altos tallos, sin duda, este bosque es mágico y único. Y no solo el bambú es lo que atrae a sus visitantes, el sonido que produce la fricción entre las hojas se ha convertido en uno de sus grandes atractivos, es la música de la naturaleza. Se puede acceder directamente desde la calle principal de Arashiyama, al norte de la entrada del Templo Tenryu-ji, que es uno de los grandes templos de Kioto, el principal de la escuela Rinzai del budismo zen. Aquí se puede disfrutar de la cocina zen vegetariana aunque es imprescindible reservar. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO este templo es un complejo de varios edificios y por su jardín se llega a la puerta norte que tiene acceso al famoso bosque de bambú de Arashiyama. El juego de luces y sombras a lo largo del bosque de bambú es una maravilla. No hay nada más relajante que disfrutar de un paseo por este remanso de paz y serenidad. El bosque se extiende desde las afueras de la puerta norte de Tenryu-ji hasta la parte de abajo de la Villa Sansó-Okochi. Los senderos que lo atraviesan son realmente preciosos y se pueden recorrer a pie o en bicicleta. Las estilizadas cañas de bambú son especialmente atractivas cuando sopla el viento y los altos tallos se mecen suavemente hacia delante y hacia atrás. Tradicionalmente el bambú se ha utilizado en Japón para la fabricación de productos como cestas, vasos, cajas y esteras desde hace siglos. No hay nada como un paseo a través de un bosque de bambú para olvidarte de todo el ajetreo y el bullicio de la ciudad. Hay que viajar hasta Japón para disfrutarlo.